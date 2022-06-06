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إيلاف من بيروت: طبيعي أن يترك تركيز روسيا على أوكرانيا فراغًا في سوريا. إنها فرصة حتمية لإيران التي تعاونت مع النظام في سوريا قبل الحرب. لذلك، بينما تحوّل روسيا انتباهها إلى أوكرانيا، تزيد طهران نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في سوريا.

أثر هجوم روسيا على أوكرانيا بعمق على النظام الدولي، وأدى إلى مناقشات جديدة كشفت عن تكهنات تخص الشرق الأوسط: إمكانية انسحاب روسيا من سوريا.

علاوة على ذلك، أفادت بعض المصادر الروسية أن الكرملين سلم بالفعل بعض القواعد العسكرية إلى الحرس الثوري الإيراني. لذلك، إعطاء بوتين أوكرانيا الأولوية يعني أن نفوذ إيران في سوريا سيتوسع. على الرغم من أنه من غير الواضح كيف وإلى أي مدى سينسحب الروس من سوريا، يمكن القول إن هذه العملية ستجبر بشار الأسد على الاتضياع لإيران، وهذا يعني أن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في تعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط باءت بالفشل. لذلك، يمكن قراءة احتمال انسحاب روسيا من سوريا، وإن كان تدريجيًا، على أنه تطور من شأنه أن يزيد من حدة التنافس الإقليمي والصراع على السلطة. في واقع الأمر، من المرجح أن يعزز القرار الذي ستتخذه النخب الروسية بقيادة بوتين يد إيران في المنطقة.

زيارة الأسد لإيران

بينما كان سيناريو سحب القوات الروسية من سوريا بسبب حرب أوكرانيا على جدول الأعمال، قام الأسد بزيارة إلى طهران في 8 مايو. كان الأسد قد زار إيران في عام 2011، قبل بدء الحرب الأهلية مباشرة. كانت زيارته الأولى بعد الحرب الأهلية أيضًا في عام 2019. لذلك تم تسجيل هذه الزيارة كأول زيارة منذ بداية الحرب الأهلية.

التقى الأسد بالزعيم الروحي لإيران آية الله خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وصرح خامنئي أن الأسد انتصر في الحرب الدولية في سوريا. هذه التصريحات مهمة بالنسبة لإيران. في واقع الأمر، بالنسبة لطهران، مصطلح "الحرب الدولية" يعبر عن الاستقطاب. عند هذه النقطة، يمكن القول إن إيران تستخدم الحقل السوري ورقة في القتال ضد الغرب.

من جهة أخرى، قد تعرقل زيارة الأسد إلى إيران عملية "التطبيع العربي" التي انطلقت في الأشهر الأخيرة بتشجيع من الولايات المتحدة. في واقع الأمر، بعد يوم واحد من زيارة الأسد لطهران، صرح دبلوماسي إيراني كبير أن الزيارة كانت رسالة. على الرغم من أنه لم يتم التعبير عن ذلك بوضوح، فإن المرسل إليه هو الولايات المتحدة.

في واقع الأمر، خطة تطبيع الأسد مع اللاعبين الإقليميين وبالتالي تحقيق التوازن مع إيران كانت سارية لبعض الوقت. لكن بهذه الزيارة فشل الأسد في "مشروع فصل سوريا عن إيران" المدعوم من الولايات المتحدة. في النهاية، أظهر الأسد أنه يقدر إيران التي تستخدم كل الأدوات لإبقاء النظام على قيد الحياة منذ 2013، خاصة مع هذه الزيارة. في هذا السياق، أظهر النظام أيضًا جانبه تجاه التغيير المحتمل في الموقف الروسي في سوريا.

ماذا يعني تركيا؟

من المعروف أن إيران ترى أن تركيا دولة غازية في سوريا. إضافة إلى ذلك، فإن المليشيات المدعومة من إيران تنفذ الهجمات ضد الجنود الأتراك في العراق، كما أن دعم بعض رجال الدين الإيرانيين وثناءهم لهذه الهجمات يكشف التهديد الإيراني لتركيا.

في هذا الاتجاه، قد يؤدي تعظيم قوة إيران بعد انسحاب الروس من سوريا بسبب أوكرانيا إلى زيادة التوتر بين تركيا وإيران في المنطقة.

وبينما تخوض روسيا حربًا طويلة الأمد في أوكرانيا، تستفيد طهران من إعادة هيكلة موسكو لدورها في سوريا. في واقع الأمر، إن تركيز روسيا على أوكرانيا يؤدي بطبيعة الحال إلى فراغ في السلطة في سوريا. هذه فرصة حتمية لإيران التي تعاونت مع النظام في سوريا قبل الحرب. لذلك، تكتسب طهران ميزة زيادة نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي.

إذا أسفر المفاوضات في فيينا على نتيجة إيجابية مع الولايات المتحدة، يمكن توقع زيادة القوة الاقتصادية لإيران، وأن تستخدم هذه القوة في الأنشطة في سوريا.

على الرغم من أن احتمال تحول روسيا في سوريا يخلق فرصة للأطراف المناهضة للأسد، فإن حقيقة أن العلاقات الإيرانية السورية هي التحالف الأقوى والأكثر ديمومة في الشرق الأوسط تجعل من طهران الفاعل الأكثر استفادة من انسحاب روسيا في المقياس السوري.

يمكن النظر إلى أولوية روسيا في أوكرانيا على أنها فرصة لإيران، التي تريد أن تكون فعالة اقتصاديًا في سوريا ما بعد الحرب، في جهود إعادة إعمار سوريا ومشاريع البنية التحتية.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "يني شفق" التركية