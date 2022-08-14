قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: في الأشهر الأخيرة، انتقل رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر من طليعة الجهود الرامية لتشكيل حكومة في العراق إلى قيادة البلاد نحو ما يسميه 'ثورة'. يحتج أنصاره الآن في مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء في بغداد، ما يدفع عملية تشكيل الحكومة العراقية إلى الفوضى.

بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر 2021، بدا أن الصدر يهز السياسة العراقية من خلال تشكيل حكومة استبعدت خصومه المدعومين من إيران من السلطة. وبصفته زعيم الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد، رفض الصدر صيغة الحكومات القائمة على تقاسم السلطة بالتوافق والتي كانت القاعدة منذ إطاحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003. بدلا من ذلك، شكل الصدر تحالفا ثلاثيا 'أنقذوا الوطن' مع أكبر حزب كردي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، فضلا عن تحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو كتلة سياسية سنية – وبالتالي عزز الأغلبية في البرلمان العراقي. ثم كلف التحالف بتشكيل الحكومة العراقية.

بالنسبة للكثيرين، أشار التحالف إلى بداية جديدة وما كان يأمل البعض أن يتضاءل النفوذ الإيراني في البلاد. وتدفقت الموافقات الدولية والإقليمية، حيث وصف بعض المعلقين الصدر العراق (والولايات المتحدة) بأنه 'أفضل أمل' – وهو تحول ملحوظ في التعليق على الصدر بعد عام 2003 عندما كانت ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر تقود تمردا عنيفا في العراق ضد القوات الأميركية. ويعتقد العديد من المحللين الغربيين وكذلك القادة الإقليميين الآن أن الصدر يمكن أن ينقذ العراق من الميليشيات الشيعية الجامحة أو على الأقل محاذاة العراق مع المعسكر المناهض لإيران في الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

رأساً على عقب

لكن في 12 يونيو، قلب الصدر عملية تشكيل الحكومة رأساً على عقب عندما طلب من جميع أعضائه البرلمانيين البالغ عددهم 73 عضوا الاستقالة للمساعدة في كسر الجمود السياسي الذي ترك العراق بدون حكومة بعد حوالي تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية. ثم كلف خصومه السياسيون الأكثر تأييداً لإيران، تحالف إطار التنسيق، بتشكيل حكومة، وفي 25 يوليو، أعلنوا محمد السوداني مرشحا لرئاسة الوزراء. وفي وقت لاحق، دعا الصدر إلى احتجاجات ضد ترشيح السوداني. وخرج المئات من أنصار الصدر إلى الشوارع واقتحموا البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء وهم يرددون شعارات مناهضة لإيران ويحملون صورًا للصدر.

في 18 يوليو، نشر صحفي عراقي مقيم في الولايات المتحدة أول تسجيل صوتي مسرب لرئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس الإطار التنسيقي نوري المالكي وهو يهين زملاءه الصدر. ويزعم أن التسجيل الصوتي يكشف عن تلميح المالكي إلى حرب قادمة بين الشيعة. وما لا شك فيه أن التسريب لعب دورا في التطورات الأخيرة، ما شجع الصدر على اتخاذ خطواته الأخيرة. لا شك في أن الصدر لعب الورقة الوطنية في السنوات الأخيرة. مع ذلك، مثل العديد من سماسرة السلطة السياسية في العراق، فإن علاقته بإيران معقدة ومتعددة الأوجه، ويحتاج الغرب إلى فهم ذلك. وعلى الرغم من الجهود الواضحة التي يبذلها الصدر للعمل كحصن ضد النفوذ الإيراني في العراق، ربما يكون مصدر إلهامه الرئيسي هو مؤسس إيران وأشهر مرشد أعلى لها، آية الله الخميني. إن مزيج الصدر الاستراتيجي من القومية العراقية، ومعاداة الغرب، والإسلاموية الشيعية هو مباشرة من كتاب الخميني.

على مدى عقود، اتخذ الصدر خطوات سياسية محسوبة. حافظ على توازن دقيق بين مختلف المصالح في العراق، بما في ذلك مصالح إيران ودول الخليج. وشخص على دراية جيدة بالسياسة العراقية مثل الصدر سيكون مدركا تماما أن حكومة أغلبية مصممة لاستبعاد الأحزاب والشخصيات الموالية لإيران منذ البداية لن تكون ممكنة ويمكن أن تندلع بسهولة إلى حرب أهلية. وهذا يثير السؤال الآتي: هل استراتيجية الصدر الأخيرة هي تفكير أمني أم جهد متعمد لزعزعة الاستقرار؟

عدو صديق

كان رجل الدين الشيعي في يوم من الأيام عدوا لدودا لواشنطن في العراق - ويوفر الآن أفضل فرصة لتأمين المصالح الأميركية. على مر السنين، تحول الصدر من تقديم نفسه كزعيم ميليشيا طائفية شيعية إلى إصلاحي مؤيد للديمقراطية وقومي عراقي، وزرع بعناية وبراغماتية تأييده السياسي وخطابه للاستيلاء على المزاج السياسي العراقي. وعلى الرغم مما قد يفكر فيه المرء بشأن أصالته، قام الصدر، على عكس أي زعيم عراقي آخر في عصره، بتأطير سياسته وخطابه لالتقاط المشاعر الشعبية في الشوارع العراقية. وقد ظهرت المشاعر المعادية لإيران، والمشاعر المعادية لتركيا، والقومية العراقية، وعدم الرضا العام عن الفساد وسياسة الوضع الراهن في خطابه.

سياسات الصدر ليست بالضرورة معادية لإيران ، كما ليست مدفوعة بالكامل بمنافسات شخصية، مثل تلك التي حدثت مع المالكي. إن براغماتية الصدر، وبراعته السياسية، ومواقفه الذاتية الحذرة هي التي سمحت له بالاستفادة من لحظات عدم الاستقرار وخلقها. واستنادا إلى سنوات من التحولات التكتيكية، من غير المرجح أن يكون الصدر قد أراد أن يكون جزءا من حكومة الأغلبية، ومن المرجح أنه كان يعول على فشل التحالف. ومن خلال القيام بذلك، سيكون الصدر قادرا على القول إنه حاول العمل من أجل مصلحة البلاد، ولكن في نهاية المطاف، لم تنجح جهوده بفضل ما يسميه النخبة الفاسدة في البلاد.

وكما فعل الخميني في إيران، بنى الصدر ووالده من قبله جاذبيتهما في العراق على مر السنين على أساس شعبيتهما لدى الشيعة الفقراء والمحرومين من حقوقهم في البلاد: مستضعفو العراق. صاغ الصدر بذكاء سياسته حول المشاعر المتنامية في العراق والشرق الأوسط الأوسع، حيث ترفض الغالبية العظمى من الناس أيديولوجية الحركات الدينية المسيسة، وبدلا من ذلك يفضلون الحكومات البراغماتية التي يمكنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وإصلاح المؤسسات الدينية، وتعزيز الخدمات العامة.

مرونة وبراغماتية

أظهر الصدر مرونة في تحالفاته السياسية وخطابه ليعكس هذه الرغبات. حاول دعم الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ عام 2018 لأنه يعلم أن مستقبل البلاد يتطلب فهما عميقا لسياسة الشارع. كانت احتجاجات تشرين التي بدأت في عام 2019 هي التي دفعت في نهاية المطاف رئيس الوزراء العراقي السابق إلى الرحيل وأسفرت عن انتخابات مبكرة.

الصدر ليس غريبا على التاريخ الحديث للشرق الأوسط وقوة تعبئة الشوارع للإطاحة بالأنظمة، بما في ذلك في إيران عام 1979. ولكن مثل الخميني من قبله، وعلى الرغم من جهود الصدر لاغتنام اللحظة، إلا أنه مقيد أيضا بصورته: تاريخ عائلته، وخلفيته الدينية، ونوع معين من السياسة الإسلامية الشيعية. كما يأتي الصدر من خط يحظى باحترام كبير من رجال الدين الشيعة العراقيين. كان أحد أعمام مقتدى العظماء من بين قادة الثورة العراقية عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني. يعتبر والد زوجة مقتدى وابن عمه بمجرد عزله، آية الله العظمى محمد باقر الصدر (1935-1980)، على نطاق واسع واحدا من أهم العلماء الشيعة في القرن العشرين. ساعدت أفكاره في تطوير نماذج للنشاط الديني تختلف عن النهج الأكثر هدوءا السائد في المؤسسة الدينية في النجف في ذلك الوقت. وكان باقر الصدر أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية الشيعي في 1960s وخدم كزعيم أيديولوجي توجيهي. بعد تأسيس جمهورية الخميني الإسلامية في إيران المجاورة، والتي يمكن القول إنها مستوحاة جزئيا من أفكار باقر الصدر، اتهم نظام صدام حسين باقر الصدر بمحاولة قيادة ثورة مماثلة في العراق. وخوفا من ذلك، أعدم النظام باقر الصدر في عام 1980. وبعد مرور أكثر من 40 عاما، يبدو أن مقتدى الصدر يريد تحقيق تلك الثورة.

ومثل الصدر، لطالما تم تحليل وتفسير سياسة الخميني. شمل تعدد الهويات الإيرانية وكذلك الأفكار التي أثارها الخميني تشكيلة شعبوية من الإسلاموية الشيعية والماركسية والخطاب الشعبي المناهض للاستعمار والغرب وإسرائيل في ذلك الوقت - وكلها كانت مفيدة لجاذبيته قبل عام 1979 وقدرته لاحقا على اختطاف الثورة الإيرانية عام 1979. وبالمثل، تطور خطاب الصدر على مر السنين. فقد لخص معاداة الولايات المتحدة بعد غزو عام 2003، لكنه قام أيضا بتكييف أيديولوجيته وتركيزه للتغيير مع الزمن، وتحول من الطائفية الشيعية الصريحة في السنوات التي تلت الغزو الأميركي إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة. كما نما خطابه المناهض لإيران في الوقت نفسه جنبا إلى جنب مع تزايد المشاعر المعادية لإيران داخل البلاد، وعندما خرج العراقيون إلى الشوارع للتنديد بالضربات الصاروخية التركية على منتجع سياحي في 20 يوليو، دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والقتال ضد تركيا.

ليس معاديًا لإيران

لطالما شغل الصدريون مناصب رئيسية في حكومات العراق بعد عام 2003، لكن من خلال رفضه القيام بدور مباشر في الحكومة، تمكن الصدر من التأكيد على أنه غير مسؤول عن تناقضات الحكومة وعيوبها. وبدلا من ذلك، حاول أن يزرع صورة 'رجل الشعب'. يستخدم الصدر عدم قدرته على التنبؤ للحفاظ على موقفه الخارجي لأن الظهور بمظهر البقاء خارج النظام السياسي العراقي هو جزء من هدفه الأكبر. ودفعت أحداث الأسبوع الماضي عملية تشكيل الحكومة العراقية إلى فوضى عارمة. وبعد أن اقتحم أنصار الصدر البرلمان والمنطقة الخضراء، ارتفعت نسبة التوترات. وهدد معارضو مقتدى بـ 'ثورة مضادة'، ويشعر العديد من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية. الآن، دعا الصدر إلى انتخابات مبكرة بينما يواصل أنصاره التجمع داخل البرلمان وحوله، ما يطيل أمد عدم الاستقرار السياسي في البلاد أكثر. لكن هذا هو بالضبط هدف الصدر: تحريك الأمة واختطاف المشاعر الشعبية ليصبح أقوى رجل في العراق.

يقف الصدر خطابيا ضد إيران لأن ذلك يتطابق مع المزاج الشعبي، لكن في الواقع، الصدر أقرب إلى طهران من أي شخص آخر. يدرك الصدر بحكمة أن إيران لا تزال لاعبا خارجيا قويا في العراق، إن لم تكن الأقوى، وأن علاقته بها ليست متوترة كما يريد أن يعتقد الناس. يواصل الصدر زيارة إيران بشكل متكرر لأسباب عائلية ودينية. في عام 2019، احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة خامنئي في طهران. وبعد بضعة أشهر، في نوفمبر 2019، خلال ذروة احتجاجات تشرين الإيرانية، شوهد الصدر في قم، مكان دراسته السابق والعاصمة الدينية لإيران. في فبراير من هذا العام، وبعد اجتماع مع العميد إسماعيل قاآني من "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي"، خرج الصدر ببيان بشأن تشكيل الحكومة العراقية ونقل مباشرة عن الخميني قوله: "لا شرقية ولا غربية - حكومة أغلبية وطنية". الصدر ليس معاديًا لإيران. إنه يريد فقط أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعين على الإيرانيين (وكل شخص آخر) التعامل معها.