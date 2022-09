موسكو: أعلن الكرملين الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، الذي توفي مساء الثلاثاء عن 91 عامًا والذي يثير إرثه جدلا في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من أيلول/سبتمبر، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر".

بحسب مشاهد بثها التلفزيون فان بوتين سبق أن توجه إلى المستشفى المركزي في موسكو حيث توفي غورباتشيف لتوجيه تحية لذكراه.

#WATCH | #Russian President Vladimir Putin at last Soviet Union leader Mikhail Gorbachev's wake. Putin says his goodbyes and pays respect to Gorbachev as he lays flowers.#Russia #Gorbachev #MikhailGorbachev #SovietUnion #Putin #VladimirPutin pic.twitter.com/5nccDXsdwr