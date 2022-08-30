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بيروت: رحل آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف​، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض بحسب بيان المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية ​موسكو​.

شغل "غورباتشوف" واسمه الكامل بالروسية(Михаи́л Серге́евич Горбачёв)، منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق بين عامي 1990 و1991 ورئيس الحزب الشيوعي السوفياتي بين عامي 1985 و1991.

وشارك الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في إنهاء الحرب الباردة، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

ودعا "الراحل" إلى إعادة البناء أو البريسترويكا التي آتت ثمارها في 26 كانون الأول\ ديسمبر 1991مع توقيع بوريس يلتسن على اتفاقية حلّ اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.





صورة للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان وهو يتحدث إلى الأمين العام السوفياتي للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف(آنذاك) في العام 1985.

سيرة



غورباتشوف ولد في كراي ستافروبول لعائلة روسية-أوكرانية قروية، وفي مراهقته عمل مشغلاً لآلة الحصادة في الزراعة الجماعية.

تخرج من جامعة موسكو الحكومية في عام 1955 بشهادة بكالوريوس في القانون. غير ان العمل الحزبي جذبه، فانتسب خلال سنواته الدراسية للحزب الشيوعي، وأصبح عضوا فاعلاً، ليتم تعيينه لاحقاً في العام 1970 بمنصب سكرتير لأول حزب لأقليم ستافروبول.

وعيّن بعدها أول سكرتير للمجلس السوفياتي الأعلى في العام 1974، ثم عين عضواً في المكتب السياسي في عام 1979.

وبعد ثلاث سنوات من موت الرئيس ليونيد بريجنيف، تبعتها فترة وجيزة من ترتيب المناصب، ذاع صيته في الصحف الغربية كقائد قادم على مستوى عال رغم صغر سنه، قبل أن يرشحه المكتب السياسي لمنصب الأمين العام للمجلس السوفياتي في عام 1985.



واعتمد غورباتشوف سياسات غلاسنوست وبيريسترويكا لإعادة تحضير الإستراتيجيات السوفياتية بهدف إلى إنهاء الحرب الباردة. فقد ألغى الدور الدستوري للحزب الشيوعي في تنظم الدولة، وهو ما أدى لاحقاً إلى تفكك الاتحاد السوفياتي.

تم منحه ميدالية أوتوهان للسلام في 1989، وجائزة نوبل للسلام في عام 1990 وجائزة هارفي في 1992، إضافة إلى العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من جامعات متعددة.



في سبتمبر 2008، غورباتشوف وحاكم الأقلية الكسندر ليبيديف أعلنا أنهما سيشكلان الحزب الديمقراطي المستقل الروسي، وفي مايو 2009 أن الانطلاق وشيك الحدوث هذه محاولة غورباتشوف الثالثة لإنشاء حزب سياسي، من بعد ما بدأ الحزب الديمقراطي الإجتماعي الروسي في العام 2001 و تحالف الديمقراطيين الإشتراكيين في 2007



ولادته



ولد غورباتشوف في 2 آذار\مارس 1931 في قرية بريفولنوي، ستافروبول كراي، التي أصبحت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، إحدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفياتي.

وفي ذلك الوقت، قُسمت بريفولنوي بالتساوي تقريبًا بين العرق الروسي والأوكراني. كانت عائلة غورباتشوف من ناحية الأب من أصل روسي وانتقلت إلى المنطقة من فارونيش قبل عدة أجيال. وكانت عائلته من ناحية الأم من أصل عرقي أوكراني هاجروا من تشرنيغوف.

أطلق عليه والديه اسم فيكتور، ولكن بإصرار من والدته التي كانت مسيحية أرثوذكسية متدنية كان له معمودية سرية، حيث عمده جده ليصبح اسمه ميخائيل.

وكانت علاقته بوالده سيرغي أندرييفيتش غورباتشوف وثيقة، أما علاقته مع والدته، ماريا بانتيليفنا غورباتشيفا (قبل الزواج جوبكالو)، فكانت أكثر برودة.

وكان والديه فقراء، ويعيشان كفلاحين. تزوجا عندما كانا مراهقين في عام 1928، وتماشيا مع التقاليد المحلية حيث عاشا في البداية في منزل والد سيرغي، كوخ من الطوب، قبل أن يبنيا كوخ خاص بهما.



مجاعة



كانت البلاد في ذلك الوقت تعاني من مجاعة 1932 – 1933، حيث توفي اثنان من أعمام غورباتشوف وعمته. وأعقب ذلك التطهير الكبير، حيث اعتُقل الأفراد المتهمين بأنهم «أعداء الشعب»، بما في ذلك أولئك المتعاطفين مع التفسيرات المنافسة للماركسية مثل التروتسكية، حيث أنهم إما أُعدموا أو احتُجزوا في المعسكرات.

قُبض على جديّ غورباتشوف (جده من ناحية والدته عام 1934 وجده من ناحية أبيه عام 1937) وقضيا بعض الوقت في معسكرات العمل في جولاج قبل إطلاق سراحهما. بعد إطلاق سراحه في ديسمبر عام 1938، وصف جد غورباتشوف لوالدته كيف تعرض للتعذيب من قبل الشرطة السرية، فأثر ذلك على الصبي الصغير.



الغزو الألماني



بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، غزا الجيش الألماني الاتحاد السوفياتي في يونيو عام 1941. احتلت القوات الألمانية بريفولنوى لمدة أربعة أشهر ونصف عام 1942.

انضم والد غورباتشوف إلى الجيش الأحمر وقاتل في الخطوط الأمامية. أُعلن عن طريق الخطأ وفاته أثناء معركة، وقاتل في معركة كورسك قبل أن يعود إلى عائلته مصابًا.

بعد هزيمة ألمانيا، أنجب والدا غورباتشوف ابنهما الثاني، ألكسندر، في عام 1947. كان هو وميخائيل أولادهما الوحيدين.



أغلقت مدرسة القرية أبوابها خلال معظم فترات الحرب ولكن أعيد افتتاحها في خريف عام 1944. لم يرغب غورباتشوف في العودة ولكن عندما فعل ذلك، تفوق أكاديميًا. وقرأ بنهم، وانتقل من روايات الغرب الأميركي لتوماس ماين ريد لأعمال فيساريون بِلينسكي، وألكسندر بوشكين، ونيقولا غوغول، وميخائيل ليرمنتوف.

في عام 1946، انضم إلى كومسومول، منظمة الشباب السياسي السوفياتي، وأصبح زعيمًا لمجموعته المحلية ثم انتُخب لعضوية لجنة كومسومول للمنطقة.

إنجاز العمل

انتقل من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية في مولوتوفسكي. مكث هناك خلال الأسبوع بينما كان يسير إلى المنزل الذي كان يبعد 19 كيلومترًا (12 ميلًا) خلال عطلات نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى كونه عضوًا في جمعية الدراما بالمدرسة، نظم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وقاد فصل التمرين الصباحي بالمدرسة.

وعلى مدار خمسة فصول صيفية متتالية من عام 1946 وما بعدها، عاد إلى المنزل لمساعدة والده في تشغيل ماكينة حصادة، حيث عملوا في بعض الأحيان لمدة 20 ساعة يوميًا. في عام 1948، حصدوا أكثر من 8000 سنتال من الحبوب، وهو إنجاز حصل سيرغي بسببه على وسام لينين وابنه وسام الراية الحمراء للعمل.