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موسكو: أفادت وكالات الأنباء الروسية أن المدعين العامين الروس طلبوا الثلاثاء السجن لمدة 24 عاماً للمراسل السابق المرموق إيفان سافرونوف المتهم بالخيانة لاتهامه بكشف أسرار دولة.

وتأتي محاكمته وسط تعرض وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية لضغوط متزايدة في روسيا، خاصة منذ بدء التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا في شباط/فبراير.

وقال دميتري كاتشيف محامي سافرونوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي عقب جلسة استماع مغلقة "طلب المدعي العام الحكم على إيفان بالسجن لمدة 24 عاماً في مركز جزائي شديد الصرامة".

عمل سافرونوف البالغ من العمر 32 عاماً، لسنوات في صحيفتي كوميرسانت وفيدوموستي وكان أحد أكثر الصحافيين المحترمين في روسيا الذين يغطون قضايا الدفاع.

اعتقل في تموز/يوليو 2020 بعد تركه مهنة الصحافة للعمل مستشاراً لرئيس وكالة الفضاء الحكومية.

اتهم جهاز الأمن الروسي سافرونوف بجمع معلومات سرية حول الجيش والدفاع والأمن وتسليمها لجهاز استخبارات دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

ووصف سافرونوف المحاكمة بأنها "استخفاف تام للعدالة" ودفع ببراءته.

قال الصحافي السابق إن تقاريره استندت إلى تحليل مصادر مفتوحة ومحادثات مع مسؤولين، مضيفًا أنه لم يتم إبلاغه بما يشكل خيانة في قضيته.