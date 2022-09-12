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بكين: يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ من الأربعاء إلى الجمعة زيارتي دولة إلى كازاخستان وأوزبكستان على ما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين، في أول زيارة له خارج الصين منذ بدايات انتشار جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن شي سيشارك في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أوزبسكتان "وسيقوم بزيارتي دولة لكازاخستان وأوزبكستان".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا والهند وباكستان فضلا عن أربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وتقعد القمة المقبلة لهذه المنظمة في 15 و16 أيلول/سبتمبر في مدينة سمرقند الأوزبكستانية التي كانت محطة على طريق الحرير القديمة.

وقالت روسيا إن شي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة فيما تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا بعدما فرضت الدول الغربية عليها عقوبات غير مسبوقة منذ غزوها أوكرانيا.

وتعود الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى الخارج إلى كانون الثاني/يناير 2020 وكانت في بورما. وبعد أيام على عودته فرض اغلاق تام على مدينة يوهان الصينية مع بدء انتشار جائحة كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين عقد شي محادثاته الدبلوماسية بشكل واسع عبر الانترنت. إلا انه استقبل قادة أجانب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/فبراير الماضي وشكلت أول لقاءات حضورية له مع مسؤولين أجانب منذ الجائحة.