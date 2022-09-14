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ستراسبورغ (فرنسا): استقبل البرلمان الأوروبي بتصفيق حاد الأربعاء أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ستراسبورغ قبل خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "إنه لشرف عظيم أن تكون معنا أولينا زيلينسكا في هذا اليوم المهم".

وصفق أعضاء البرلمان الأوروبي الحاضرون بحرارة لقرينة الرئيس الأوكراني.

وقالت أورسولا فون دير لايين التي ارتدت ملابس بألوان العلم الأوكراني في مقدمة "خطاب حال الاتحاد" إنه "للمرة الأولى في تاريخه يناقش هذا البرلمان حالة اتحادنا مع احتدام حرب على الأراضي الأوروبية".

وأضافت "عزيزتي أولينا تطلب الأمر شجاعة هائلة للوقوف في وجه قسوة بوتين. لقد وجدت تلك الشجاعة. ...اليوم نريد أن نشكركم ونشكر جميع الأوكرانيين".

وأولينا زيلينسكا كاتبة سيناريو. ومنذ اندلاع الحرب في بلدها في شباط/فبراير جعلت صوتها يسمع أكثر فأكثر لصالح شعبها.