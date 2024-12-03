إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد في خطاب تلفزيوني مفاجئ. واتهم المعارضة بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون سوك يول وحزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل

وفي خطاب مفاجئ بثه التلفزيون في وقت متأخر من الليل قال إن هذا الإجراء ضروري لحماية البلاد من القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة

وتعني الأحكام العرفية، حكم السلطات العسكرية في وقت الطوارئ ويمكن أن تعني تعليق الحقوق المدنية العادية.

لا خيار

وقد تعهد كل من الحزب الحاكم والمعارضة بمنع الإعلان، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء

وفي بثه التلفزيوني في وقت متأخر من الليل، قال الرئيس يون سوك يول إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى الأحكام العرفية من أجل حماية النظام الحر والدستوري.

وقال يون "أعلن الأحكام العرفية لحماية جمهورية كوريا الحرة من تهديد القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، والقضاء على القوات المناهضة للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية".

وأدان زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.

ودعا جميع المشرعين من حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان للتصويت ضد الإعلان، لكن أحدث التقارير الواردة من سيول تقول إن حافلات الشرطة تحركت لإغلاق مدخل مبنى البرلمان.

وكانت آخر مرة تم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في عام 1979 بعد اغتيال الدكتاتور آنذاك بارك تشونغ هي.

تجمع المشرعين

ودعا حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الحزب الديمقراطي، جميع المشرعين إلى التجمع في الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب.

ودعا زعيم الحزب، لي جاي ميونغ، الجمهور إلى التجمع في الجمعية، كما قال.

وصف زعيم حزب قوة الشعب الحاكم هان دونغ هون إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة"، وتعهد بمنعها.

وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يجب على الحكومة رفع الأحكام العرفية إذا طالبت أغلبية الجمعية الوطنية في التصويت.

ويحظر القانون نفسه أيضًا على قيادة الأحكام العرفية اعتقال المشرعين.

تعليق البرلمان

وكانت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية قالت إأن الجيش في البلاد أعلن تعليق جميع الأنشطة البرلمانية.

وتقول وكالة يونهاب للأنباء إن أعضاء الجمعية الوطنية مُنعوا من الوصول إلى المبنى.

وبدأت لقطات مصورة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها تُظهر وجودًا مكثفًا للشرطة خارج الجمعية في منطقة يونغديونجبو في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.