إيلاف من الرباط :ترأست الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني ،الأربعاء ب”دار المغرب” في الدوحة، تظاهرة “عرض أزياء القفطان”، وهي عرض استثنائي يحتفي بتميز وفرادة الأزياء المغربية الأصيلة.

ويبرز هذا العرض الذي ينظم في إطار العام الثقافي (قطر- المغرب 2024)، أعمال عشرة مصممين للقفطان المغربي تمكنوا من تحويل أحلامهم إلى تصاميم فريدة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة.

ومثل هذا العرض المستوحى من أشعار الغزل والخط العربي، والذي تضمن أعمالا من مجموعات المصممين أمينة بنموسى، ياسمينة بنيحيى، فريديريك بيركمير، مريم بوافي، دار سارة الشرايبي، نجلاء الديوري، زينب الجندي، فوزية الناصري، ألبيرت واكنين، هدى سربوتي، تعبيرا عن أصالة وتألق الصناعة التقليدية المغربية واحتفاءا بالأناقة الخالدة للقفطان.

وتقدم المصممون، بهذه المناسبة، لتحية الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، قبل التقاط صورة تذكارية.

وشهد هذا الحفل، الذي تخللته فقرات موسيقية تعكس ثراء التراث الموسيقي المغربي وتنوعه، حضور عدد من السفراء الأجانب وشخصيات من عالم الاقتصاد والثقافة والمجتمع.

وكانت الأميرة للا حسناء قد وجدت في استقبالها لدى وصولها إلى جناح “دار المغرب”، عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية، ومحمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وحصة سلطان الجابر نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات) ووزيرة سابقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشيخ حسن بن محمد آل ثاني مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر، والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس متحف الفن الإسلامي.

وقبل الالتحاق بمكان العرض، تقدم للسلام على الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحمد ستري سفير الملك محمد السادس بالدوحة ، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني للمطارات والمندوب العام للعام الثقافي قطر-المغرب 2024، وسليمة لمغازلي المنسقة العامة للعام الثقافي قطر – المغرب 2024.

من جانب آخر ، ترأست الأميرة للا حسناء و الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة، مأدبة عشاء أقيمت على شرف المدعوين لتظاهرة “عرض أزياء القفطان”.وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى متحف الفن الإسلامي، شيخة ناصر النصر، مديرة المتحف.