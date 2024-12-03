إيلاف من القاهرة: تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب ممارسة هوايتها "في السقوط الحر" لتصيب جمهورها بصدمة تلو الأخرى، في ظل الإقرار التام بموهبتها الغناية الكبيرة، مقابل شخصيتها المثيرة للجدل، وزلات لسانها التي لا تنتهي.

متاعب جديدة تتعرض لها المطربة المصرية شيرين، بعد عودتها إلى الساحة، وتقديمها حفلا غنائيا في الكويت قبل أيام، لكن زلة لسان حول الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل قبل أيام أيضاً، فتحت عليها نار الغضب، لأسباب تتعلق بالقيم الدينية والثقافة العربية والمصرية، فضلاً عن الجرح الكبير الذي تسببت فيه لأهل وأصدقاء وجمهور الملحن الراحل.

فقد أشارت خلال حفلها في الكويت إلى أن الفقرة التي تقدمها "سيئة جارية" على روح الملحن المصري الراحل محمد رحيم، وطلبت قراءة الفاتحة له، في مشهد عبثي يحمل كما هائلاً من المتناقضات غير المفهومة.

وسريعاً أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية بقيادة مصطفى كامل، إحالة شيرين للتحقيق، على خلفية ما قالته في الحفل، حيث طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للراحل، لكنها عقبت قائلة "عشان تبقى سيئة جارية".

وأوضح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيان صحافي، أنه شاهد على مدار يومين مقطع الفيديو الخاص بشيرين، وحاول تحكيم عقله وقلبه.

مشيرا إلى كونه حكم عقله، ولم يجد من شيرين إلا عبثا واستهتارا بكل القيم الدينية والمجتمعية وهو ما يستوجب المساءلة.

مصطفى كامل شدد على كونه مازال يكن كل الحب والاحترام لزميلته شيرين، ولم يعكر الأمر سوى هذا التصرف غير المنضبط.

كما تحدث في البيان عن حالة الحزن والصدمة التي يعيشها الوسط الفني بعد رحيل محمد رحيم بشكل مفاجئ، وبالتالي كان لابد من احترام حرمة الموت.

وكشف كامل عن كونه لم يجد في الفيديو أي عفوية أو عدم تعمد أو زلة لسان، مشيرا إلى كون الجميع سامحوا شيرين مرات عديدة، وقرروا الوقوف بجوارها.

ولكن وفق ما حدث وما شاهده النقيب في الفيديو، واستشارته للجميع، قرر استدعاء شيرين للتحقيق حول ما حدث منها في الحفل، وحديثها بهذا الشكل المرفوض.

سوابق شيرين في "السقوط الحر"

وسبق أن تهكمت شيرين على أغنيتها الوطنية الشهيرة "ما شربتش من نيلها" في حفل أقيم بمسرح المجاز في الشارقة عام 2017، حينما قالت :"لا تشربوا من النيل وإلا سوف تصابوا بالبلهارسيا"، كما سخرت سابقاً من الفنان عمرو دياب، وقالت :"انا موجودة انا واصالة لكن اللي بيحيي الفرح تامر حسني وحماقي ده مش تقليل منهم لكن احنا معندناش غيرهم وعاوزة اقول للتاني شكلها كدة راحت عليه كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين".

كما سخرت بطريقة غير مقبولة من أليسا، قالت: "أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مش مشكل عندي كمان في ناس في مصر بتحبني، وعلى فكرة احنا كله طبيعي ومفيش حاجة عندنا محقونة."

وبشكل عام تسجل شيرين حضورها بقوة خلال السنوات الماضية في السوشيال ميديا والإعلام بالمشاكل الشخصية التي تخص حياتها، وعلاقتها بطليقها حسام حبيب، أكثر من حضورها فنياً وغنائياً، الأمر الذي تسبب في انقسام الرأي العام العربي حولها، ما بين متعاطف معها من منطلق أنها شخصية عفوية، والبعض الآخر الذي يرى أن زلات لسانها وتصرفاتها لا تتناسب مع شخصية فنية شهيرة تتمتع بموهبة غنائية كبيرة.