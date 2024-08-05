القاهرة: بعد غياب أزعج جمهورها ومحبيها وبعد آخر أزماتها مع المطرب حسام حبيب، أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتسجيل صوتي لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "أكس".

ووجهت صاحبة "آه ياليل" في التسجيل الصوتي الذي لم يتجاوز النصف دقيقة، رسالة لجمهورها قالت فيها : "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبكم ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي".

ولاقى التسجيل الصوتي الذي بدا فيه صوت الفنانة المصرية بصحة جيدة وسعادة، تفاعلا كبيرا من جمهورها ومحبيها، وانهالت التعليقات الإيجابية التي تتمنى دوام الصحة للفنانة وعودتها بالسلامة سريعاً للساحة الفنية.

وكان الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب، الدكتور المصري نبيل عبد المقصود، كشف في تموز (يوليو) الماضي، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب "منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وطمأن عبد المقصود جمهور شيرين قائلًا، إنها "تحت رعايته الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى".