القاهرة: أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، ليلة أمس، حفلها المنتظر ضمن مهرجان العلمين، المقام حالياً في المدينة المصرية، فظهرت على المسرح بإطلالة راقية مرتدية فستاناً أبيض، مزيناً بالحلي البسيطة.

في البداية قدّمت الماجدة التحية للجمهور المصري، وقالت إنها تعتز بمحبتهم، كما أكّدت أن مصر، تعدّ من أكثر البلاد قرباً إليها ولها مكانة خاصة في قلبها، ووجّهت أيضاً التحية للمايسترو نادر العباسي، قائد الفرقة الموسيقية، ولمن تعاونوا في تنفيذ هذا الحفل.

قدّمت ماجدة الرومي مجموعة متميزة من أغنياتها منها "مفترق الطرق" التي غنتها في فيلم "عودة الابن الضال"، و"حي على الفلاح" التي اختتمت بها الحفل، كما فاجأت الجمهور بأغنية "احلف بسماها" للعندليب عبدالحليم حافظ، تعبيراً منها عن محبتها للشعب المصري.

أعربت الرومي، وسط الحفل، عن دهشتها من تحوّل مدينة العلمين التي كانت مليئة بالألغام والمفخخات، إلى أخرى سياحية، تشهد واحداً من أهم المهرجانات الترفيهية، متمنيةً أن يعمّ السلام والاستقرار الدول العربية كافة.

ويُشار إلى أن حفل ماجدة الرومي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان هاني رمزي وزوجته، وغيرهم ممن تفاعلوا معها على أغنياتها خاصةً التي كانت تغنيها لمصر.

يُذكر أن فعاليات مهرجان العلمين، لا تقتصر على الحفلات الغنائية، بل تشهد عرض العديد من العروض المسرحية منها "السندباد" للممثل كريم عبدالعزيز، "حبيبتي من تكون" التي ترصد السيرة الذاتية للعندليب، "الشهرة"،"دكان الأحلام"، "عملوها إزاي؟"، "الستات عايزة إيه" وغيرها، وأعلنت الجهة المنظمة له عن تخصيص 60 في المئة من ريع فعالياته لصالح أهالي غزة.