لوس أنجليس: توفي عن عمر 94 عاماً الممثل الكوميدي بوب نيوهارت، على ما افادت الخميس أوساط الراحل الذي طبعَ التلفزيون الأميركي في ستينات القرن العشرين وسبعيناته وجسّد أخيراً شخصية البروفيسور بروتون في مسلسل "ذي بيغ بانغ ثيوري" The Big Bang Theory.



وأوضح وكيل أعمال الراحل جيري ديغني في بيان أن بوب نيوهارت توفي في منزله في لوس أنجليس بعد سلسلة من المشاكل الصحية.



وبرز نيوهارت في مجال الكوميديا عام 1960 بعدما كان في البداية مُحاسِباً، وسجّل عامذاك ألبوم مونولوغات بعنوان "ذي باتن داون مايند أوف بوب نيوهارت" The Button-Down Mind of Bob Newhart، مكّنه من أن يحتل المركز الأول في قوائم المبيعات في ذلك الوقت، ومن أن يحصل على جوائز موسيقية مرموقة، إذ نال جائزة "غرامي" لأفضل ألبوم وثانية في فئة أفضل فنان جديد.



وأطلق على إثر ذلك برنامج "ذي بوب نيوهارت شو" The Bob Newhart Show على محطة "إن بي سي"، ثم مسلسلاً يحمل اسمه في السبعينات كان يؤدي فيه دور طبيب نفساني من شيكاغو. وجعلته شخصيته أحد أبرز رموز الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة، ما فتح له أيضاً أبواب السينما، فتولى أدواراً في فيلمي "إن أند آوت" In and Out عام 1997 و"إلف" Elf عام 2003.



وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر مرات عدة في دور البروفيسور بروتون في مسلسل "ذي بيغ بانغ ثيوري" عن علماء الفيزياء، والذي أصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة في العالم.