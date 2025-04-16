إيلاف من الرباط: تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في كرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم، عقب تفوقه، الثلاثاء، بالضربات الترجيحية، على نظيره الإيفواري في لقاء نصف النهائي، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان إلى الضربات الترجيحية، التي آلت نتيجتها لصالح الأشبال المغاربة بنتيجة 4 أهداف مقابل 3.

واختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحارس المغربي شعيب بلعروش كأفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه اللافت، بتصديه لثلاث ضربات جزاء خلال سلسلة الركلات الترجيحية.

وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية، السبت المقبل، منتخب مالي، الذي تمكن بدوره من بلوغ النهائي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

وسبق للمنتخب المغربي أن وصل إلى المباراة النهائية خلال آخر دورة من نهائيات أمم إفريقيا لهذه الفئة،والتي كانت قد أقيمت بالجزائر،وخسرها أمام منتخب السنغال.

وضمن المنتخب المغربي مكانا في نهائيات كأس العالم قطر 2025، إلى جانب 9 منتخبات أخرى، هي مصر وأوغندا وتونس وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والسنغال وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وتُعد نهائيات قطر 2025 الأكبر في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة،حيث ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا، وستُقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.