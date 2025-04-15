إيلاف من مدريد: لا توجد كلمة في مدريد بصفة عامة، وفي البرنابيو معقل ريال مدريد بصفة خاصة كلمة أكثر انتشاراً من "ريمونتادا"، أي "العودة"، في إشارة إلى الرغبة المدريدية الجنونية في رسم وتنفيذ سيناريو كروي اعجازي بالفوز بأكثر من ثلاثية على حساب آرسنال مساء الأربعاء في قمة دوري أبطال أوروبا.

فقد أبدى جود بيلينغهام ثقته في قدرة فريقه ريال مدريد على تعويض خسارته أمام أرسنال (0-3) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والثأر منه مساء الأربعاء في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتلقى النادي الإسباني خسارة قاسية أمام أرسنال في لندن الأسبوع الماضي، ليصبح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في وضع لا يحسد عليه.

ولكن ريال مدريد البطل القياسي لأوروبا برصيد 15 لقبا، سجل أكثر من ريمونتادا مذهلة (قلب النتيجة) على مر السنين، وآخرها أمام مانشستر سيتي وتشيلسي في 2022 بجانب بايرن ميونخ الموسم الماضي، ويرغب بيلينغهام في المساهمة في ريمونتادا جديدة مع النادي الملكي.

وقال الدولي الإنكليزي الثلاثاء "نريد أن نكون جزءا من هذا الإنجاز، نريد إضافة شيئا لتاريخ هذا النادي، لا يوجد الكثير من الأمور التي لم يحققها الريال في دوري أبطال أوروبا، غدا لدينا فرصة لتحقيق شيئا ما، وهذا أمر مهم جدا لنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن بيلينغهام قوله "بقدر ما يتعلق الأمر بالقوة الذهنية، فنحن نؤمن بذلك، لا يمكن أن تخوض مثل هذه المباراة وأنت تضع في اعتبارك أن هناك شيئا آخر بخلاف تسجيل عودة قوية".

وأشار "إنها واحدة من أسوأ النتائج التي يمكن أن نتخيلها، ولسبب ما، يعتقد الجميع أننا سنعود بالتأكيد".

واعتبر بيلينغهام أن نجاح النادي الملكي في تسجيل أكثر من ريمونتادا مثيرة على مر السنين، تمنح الجيل الحالي من لاعبي الفريق الثقة في التأهل إلى المربع الذهبي.

وختم بالقول "كلما تحدثت مع اللاعبين الآخرين ورأيت مدى ثقتهم، زاد تأثير ذلك عليك، أنت اللاعب الذي مر بمثل هذه المواقف من قبل، وهذا التأثير ينتقل إلى اللاعبين الآخرين، إنه أمر معد ويجعلك تشعر براحة أكبر للوضعية التي نتواجد بها".