مدريد : تخطى ريال مدريد طرد هدافه الفرنسي كيليان مبابي آواخر الشوط الاول وخرج فائزا على مضيفه الافيس 1 0 الاحد في مباراة حفلت بالخشونة ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي ادوارد كامافينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 66 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر والفائز على ليغانيس بالنتيجة ذاتها السبت.

ودخل الفريق الملكي المباراة على وقع خسارتين تواليا، الاولى امام فالنسيا 1 2 في الجولة السابقة، والثانية المذلة امام ارسنال الانكليزي 0 3 في دوري الابطال منتصف الاسبوع.

ولم يلعب جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور اساسيا اذ ارتأى مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، اراحته لمباراة العودة ضد ارسنال والامر ذاته بالنسبة للانكليزي جود بيلينغهام، قبل أن يشركهما في الشوط الثاني.

وطالب ريال مدريد بركلة جزاء في وقت مبكر اثر كرة مشتركة بين التركي اردا غولر وحارس مرمى الافيس الغيني الاستوائي خيسوس اوونو.

وبعد ان افتتح كامافينغا التسجيل في الدقيقة 34 بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة اثر تمريرة من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي، جاءت حادثة طرد مبابي بعدها بأربع دقائق لمخاشنته انتونيو بلانكو، فعوقب ببطاقة صفراء بالوهلة الاولى قبل أن يطرد بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وازاء الضغط الذي مارسه الافيس بعد الطرد، واضطر ريال مدريد الى اشراك فينيسيوس وبيلينغهام في الشوط الثاني.

بيد ان الافيس اكمل المباراة بدوره بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الاخيرة اثر طرد مانو سانشيس الذي عرقل فينيسيوس في الدقيقة 70.

وكاد ريال يعزز تقدمه بكرة قوية سددها فالفيردي من مسافة بعيدة.

وتنتظر ريال مدريد مهمة صعبة للغاية في قلب تاخره امام ارسنال في اياب ربع النهائي عندما يستضيفه الاربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو علما بانه توج بطلا الموسم الماضي بفوزه على بوروسيا دورتموند الالماني 2 0 في النهائي.

يذكر ان ريال مدريد بلغ نهائي كأس اسبانيا حيث يلتقي غريمه التقليدي برشلونة في مباراة القمة في 26 الحالي في اشبيلية.

وعزز أوساسونا حظوظه في البقاء وابتعد بتسع نقاط عن أقرب مركز مهدد بالهبوط، بعد فوزه على ضيفه جيرونا 2 1.

وافتتح الهداف الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل في الدقيقة 38 وأمّن البديل بابلو إيبانيس الفوز بهدف ثان (79)، قبل أن أن يسجل البديل الكولومبي ياسر أسبيريا هدفا لجيرونا (90+6).

ورفع أوساسونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق تسع نقاط عن لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط.

بهذا الفوز، استعاد الفريق نغمة الانتصارات وحقق فوزه الأول بعد تسع مباريات، إذ يعود فوزه الأخير قبل اليوم إلى الثاني من شباط/فبراير على ريال سوسييداد 2 1.