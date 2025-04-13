لندن : خطا ليفربول خطوة اضافية نحو التتويج بطلا للدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم بعد فوزه على وست هام 2 1 الاحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل الكولومبي لويس دياس (18) والهولندي فيرجيل فان دايك (89) هدفي ليفربول، والاسكتلندي أندي روبرتسون (86 خطأ في مرماه) هدف وست هام.

ورفع ليفربول رصيده الى 76 نقطة بفارق 13 نقطة عن منافسه المباشر ارسنال الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد 1 1 السبت.

وتتبقى ست مراحل حتى نهاية الموسم ويحتاج ليفربول الى فوزين ليحرز اللقب العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

وحظي النجم المصري محمد صلاح بترحيب كبير من انصار ليفربول لدى تلاوة اسمه قبل انطلاق المباراة وذلك بعد تأكيد ناديه تجديد عقده لسنتين اضافيتين الجمعة.

كما وقف الجميع دقيقة صمت على ارواح شهداء مأساة هيلزبره التي ذهب ضحيتها 97 خلال مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فوريست في نصف نهائي كأس انكلترا في 15 نيسان/ابريل عام 1989.

وجاءت أولى الفرص لليفربول بتسديدة من المدافع الايرلندي الشمالي كونور برادلي من على مشارف المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن (13).

وحاول كورتيس جونز من أمام منطقة الجزاء أيضا لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (14).

ومن هجمة بدأت من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وصلت الكرة إلى صلاح الذي لعبها نحو دياس غير المراقب فتابعها في الشباك مفتتحا التسجيل (18).

وكاد وست هام يعادل بسرعة حين خرج أليسون من مرماه بهدف قطع هجمة، لكن الكرة وصلت إلى الغاني محمد قدوس فلعبها ببراعة نحو المرمى لكنها ارتطمت بالعارضة (22).

وكان صلاح قريبا من تقديم تمريرة حاسمة ثانية حين لعب الكرة إلى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي توغّل بين الدفاع وسدد لكن أريولا أبعد كرته (33).

وسنحت فرصة لمدافع وست هام اليوناني كونستاتينوس مافروبولوس في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بكرة رأسية مرت فوق العارضة بقليل.

وتخلى وست هام عن حذره في الشوط الثاني واستغل هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى قائده جارود بوين الذي انفرد بأليسون لكن الاخير كان لمحاولته بالمرصاد (67).

وبعد محاولات عدة نجح الفريق اللندني في ادراك التعادل عندما مرر أرون وان بيساكا كرة عرضية حاول قائد ليفربول فان دايك إبعادها لكنها اصطدمت بقدم زميله الاسكتلندي أندرو روبرتسون فحولها الاخير بالخطأ داخل الشباك (86).

بيد ان فان دايك عوض الخطأ المشترك بينه وبين روبرتسون بتسجيله هدف الفوز مستغلا ركلة ركنية لماك أليسنر تابعها برأسه داخل الشباك (89).

واهدر تشلسي نقطتين ثمينتين في الصراع على احد المراكز الخمسة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال بتعادله على ارضه مع ايبسويتش تاون المتواضع 2 2.

وتقدم الضيوف بهدفين سجلهما البارغوياني خوليو انسيسو (19) وبن جونسون (31)، ورد تشلسي بهدفين لأكسل توانزيبي (46 خطأ في مرمى فريقه) وجايدون سانشو (80).

وتراجع تشلسي الى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، متفوقا على استون فيلا بفارق الاهداف، كما انه قد يفقد مركزا ايضا في حال فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم.