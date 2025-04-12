باريس : حسم موناكو مواجهته مع ضيفه مرسيليا واستعاد منه الوصافة بفوزه الكبير عليه 3 0 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي يغيب عنها باريس سان جرمان بعد حسمه اللقب، وذلك كي يستعد بشكل جيد لاستحقاقه القاري في منتصف الأسبوع.

وحسم سان جرمان اللقب في المرحلة الماضية وقطع الأربعاء شوطا كبيرا نحو الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه أستون فيلا الإنكليزي 3 1، قبل أن يسافر إلى برمنغهام لمواجهة فريق مدربه السابق الإسباني أوناي إيمري إيابا الثلاثاء.

وبسبب حسمه اللقب والتزامه القاري، أرجئت مباراة سان جرمان في هذه المرحلة مع مضيفه نانت حتى 22 نيسان/أبريل، ما جعل الأضواء مسلّطة على مواجهة موناكو ومرسيليا.

وبعدما عاد إلى الوصافة في المرحلة الماضية بفوزه على تولوز 3 2 وخسارة موناكو أمام بريست 1 2، تنازل فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي عن المركز الثاني مجددا لنادي الإمارة بتلقيه الهزيمة الرابعة في المراحل الخمس الماضية والتاسعة للموسم.

وسجل الياباني تاكومي مينامينو الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما صد الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رويّي محاولتين على التوالي للدنماركي ميكا بييريث، ثم أضاف السويسري بريل إمبولو الثاني في الدقيقة 58 بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة من البرازيلي فاندرسون.

ووجه السويسري دينيس زكريا الضربة القاضية لمرسيليا بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء انتزعها مواطنه إمبولو من الحارس رويّي (82).

وبذلك، تقدم فريق المدرب النمسوي آدي هوتر بفارق نقطة مجددا على مرسيليا الذي بدا في طريقه لحسم تأهله إلى دوري الأبطال من دون منافسة بعدما وصل إلى منتصف شباط/فبراير متقدما على موناكو بفارق 6 نقاط وليون السادس بفارق 10 بعد المرحلة الثانية والعشرين.

لكن فريق دي تزيربي خسر بعدها أربع من مبارياته الخمس التالية، ما أشعل المنافسة على المركزين الثاني والثالث المؤهلين مباشرة إلى دوري الأبطال بعدما دخل في المعركة كل من ستراسبورغ وليون ونيس وليل.

ويتقدّم مرسيليا حاليا بفارق 5 نقاط عن ليل السابع الذي يحل لاحقا ضيفا على تولوز.

ولن تكون المواجهة بين فريق الإمارة ومرسيليا القمة الوحيدة في هذه المرحلة، بل يلتقي لاحقا السبت ستراسبورغ، صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لدوري الأبطال، مع ضيفه نيس الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط في المركز السادس.

ويدخل ستراسبورغ المواجهة على خلفية خمسة انتصارات متتالية وسلسلة من ثماني مباريات متتالية من دون هزيمة، وتحديدا منذ الخسارة على أرض رين 0 1 في 2 شباط/فبراير، ما عزز حظوظه بخوض دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1979 1980 حين وصل إلى ربع النهائي قبل الخروج على يد أياكس الهولندي.

ويأمل ستراسبورغ الاستفادة من وضع نيس الذي اكتفى بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة، ما سمح لليون، الفائز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة والذي يحل الأحد ضيفا على أوكسير العاشر، بالتقدم عليه بفارق نقطة.