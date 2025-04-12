إيلاف من الرياض: تعرّض السائق السعودي يزيد الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك لحادث قوي أجبرهما على التوقف عن استكمال السباق، رغم تصدّرهما جدول الترتيب المؤقت حتى لحظة وقوع الحادث.



وأعلن الفريق الرسمي ليزيد الراجحي عبر منصة "إكس" أن الحادث وقع خلال مشاركتهما بسيارة "تويوتا هايلوكس أوفردرايف" في المرحلة الثانية من السباق، ما استدعى نقلهما فورًا إلى المستشفى كإجراء احترازي. وطمأن الفريق الجماهير بأن الراجحي وملاحه في حالة وعي تام وبصحة مستقرة، ويخضعان حاليًا لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على سلامتهما.



وكان الراجحي قد تصدّر منافسات اليوم الثاني بفارق 6 دقائق و16.3 ثانية على البولندي مارتن كاتشمارسكي، زميله في فريق تويوتا، وملاحه الإسباني أرماند مونليون، مؤكدًا هيمنته على المراحل الأولى رغم ظروف السباق الصعبة، والتي شملت نسيان خوذتيهما في مركز الصيانة، حيث قال في تصريح سابق:

"كانت هذه أول مرة ننسى فيها الخوذة، ولولا تدخل السائق السعودي حمزة باخشب وملاحه الليتواني اندراي رودنيتسكي لما تمكنا من اللحاق بالانطلاقة".