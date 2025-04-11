لندن : قال الاسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم، إن تسريب المعلومات من قبل أحد الاشخاص داخل النادي يجعل من مهمته أكثر صعوبة.

وكشف بوستيكوغلو أنه يقترب من معرفة هوية الشخص المسؤول عن التسريبات التي تتعلق بالاصابات داخل الفريق والتي غالبا ما تجد طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي قبيل مباريات سبيرز الذي يعيش موسما مضطربا.

وكان خبر غياب الفرنسي ويلسون أودوبير عن تشكيلة سبيرز الاساسية انتشر قبل الإعلان عن التشكيلة الرسمية، قبيل المباراة التي انتهت بالتعادل أمام أينتراخت فرانكفورت الالماني 1 1 الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال بوستيكوغلو "لا شك أن هناك تسريب للمعلومات داخل النادي".

وأضاف "أحدهم يواصل تسريب المعلومات ولقد قاموا بذلك طوال العام. لا اعرف ما هو السبب لان ذلك يجعل من مهمتنا أكثر صعوبة. لا يساعدنا ذلك البتة لأنك لا تريد منح خصمك مساعدة مسبقة".

وتابع "لقد قلصنا الاحتمالات. لدي فكرة واضحة عن مصدر هذه التسريبات. سوف نتعامل مع الأمر".

ويحتل سبيرز المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز قبل سبع مراحل على نهايته، ويبدو في طريقه لإنهاء الموسم خارج المراكز العشرة الاولى للمرة الاولى منذ موسم 2007 2008.