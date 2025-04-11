مونتي كارلو : عانى الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا، الأمرّين لبلوغ الدور نصف النهائي لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه على الفرنسي أرتور فيس 4 6 و7 5 و6 4 الجمعة.

وفي ثاني مشاركة له فقط في الدورة التي خسر فيها مباراته الأولى والوحيدة قبل هذه النسخة عام 2022، بات ألكاراس على بعد فوزين من لقبه السادس في دورات ماسترز الألف نقطة بعدما حسم بصعوبة مواجهة الشباب مع فيس البالغ 20 عاما والذي يصغر منافسه بعام.

وببلوغه نصف النهائي في الإمارة وإن كان بصعوبة بعد مباراة استغرقت ساعتين و23 دقيقة، يأمل ألكاراس في أن يكون قد وضع خلفه موسمه الذي كان متعثرا حتى الآن، إذ اكتفى الفائز بأربع بطولات كبرى بلقب واحد وكان على الملاعب الصلبة في دورة روتردام قبل شهرين.

وفي الجهة المقابلة ورغم خيبة الخروج، كانت المغامرة إيجابية جدا بالنسبة لفيس الذي خاض ربع النهائي للمرة الثالثة تواليا في دورات ماسترز الألف نقطة بعدما وصل إلى هذا الدور في إنديان ويلز وميامي، لكنه فشل في الوصول إلى نصف النهائي لأول مرة.

وعانى ألكاراس منذ بداية مواجهته الأولى على الإطلاق مع الفرنسي الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي هامبورغ وطوكيو، ووجد نفسه متخلفا 0 3 بعدما خسر إرساله مرتين، ثم بدا أنه قادر على العودة بكسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ثم في الثامن، مدركا التعادل 4 4، لكنه عاد وخسر إرساله في الشوط التالي ثم المجموعة 4 6 في 50 دقيقة.

وبعد بداية متوازنة في المجموعة الثانية حيث حسم كل منهما شوط إرساله من دون أي تهديد، حصل فيس على فرصتين في الشوط الخامس لخلق الفارق على إرسال منافسه لكنه فشل في ترجمتهما، ليبقى التعادل سيّد الموقف.

وعاد فيس ليحصل على ثلاث فرص للكسر في الشوط الحادي عشر حين كان اللاعبان متعادلين 5 5 بتقدمه 40 0، لكن ألكاراس عاد من بعيد وأنقذ الموقف ليتقدم 6 5 قبل أن يحسم المجموعة 7 5 على إرسال منافسه في 53 دقيقة.

وعاد الإسباني ليجد نفسه يركض خلف النتيجة بخسارته إرساله في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة الحاسمة وتخلفه 1 2 ثم 1 3 بعدما فرط بفرصتين للكسر في الشوط الرابع، إلا أنه عاد إلى الأجواء بانتزاعه الشوط السادس على إرسال الفرنسي وإدراكه التعادل 3 3، ثم كرر الأمر في الشوط الثامن وتقدم 5 3 قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6 3 بعد 40 دقيقة.

مواجهة إسبانية في نصف النهائي

ويتواجه ألكاراس في دور الأربعة مع مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي بلغ هذا الدور للمرة الثانية في الإمارة بفوزه السهل على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 3 و6 2.

واحتاج ابن الـ25 عاما والمصنف 42 عالميا إلى ساعة وتسع دقائق كي يحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع بوبيرين بعدما كسر إرسال الأسترالي ثلاث مرات في المجموعتين ومن دون أن يسمح للأخير بالحصول على أي فرصة لانتزاع شوط على إرساله.

وسيخوض دافيدوفيتش فوكينا الذي أقصى في الدور السابق البريطاني جاك درايبر المصنف خامسا والمتوج في إديان ويلز بلقب أولى دورات ماسترز الألف نقطة للموسم، دور الأربعة للمرة الثانية في مونتي كارلو، بعد أولى عام 2022 حين وصل إلى النهائي قبل الخسارة أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

كما أنها المرة الثالثة فقط التي يصل فيها الإسباني إلى دور الأربعة في دورات ماسترز الألف نقطة، إذ بلغ هذا الدور عام 2023 أيضا في دورة تورونتو حيث انتهى المشوار على يد الأسترالي اليكس دي مينور.

وبغض النظر عما سيحققه لاحقا، ضمن الإسباني صعوده 12 مركزا في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" وسيصبح الثلاثين.

وقال الإسباني بعد فوزه الثامن عشر لهذا الموسم في 26 مباراة "لقد تحسّنت كشخص، ونضجت أكثر. عندما تتحكم في الأمور خارج الملعب، يصبح من الأسهل عليك التحكم في مشاعرك (داخله). اليوم، أثبت ما حققته من تقدم هذا العام".

وما زال دافيدوفيتش يبحث عن لقبه الأول في دورات "أيه تي بي" التي وصل فيها إلى ثلاث مباريات نهائية في مونتي كارلو 2022 وديلراي بيتش وأكابولكو هذا العام.