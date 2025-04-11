لندن : جدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين حتى 30 حزيران/يونيو 2027 بحسب ما اعلن النادي الشمالي العريق الجمعة.

وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

قال صلاح للموقع الرسمي لنادي ليفربول "بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. قبل ذلك، كان لدينا فريق رائع أيضا. لكني وقّعت لأني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".

واضاف "إنه لأمر رائع، لقد قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثمانية أعوام، وآمل أن تكون عشرة. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي".

وتابع "أود أن أقول للجماهير، إنني سعيد جدا لوجودي هنا. وقّعت هنا لأني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل".

وانتقل صلاح الى صفوف ليفربول عام 2017 قادما من روما الايطالي، وقد سجل مع الـ"ريدز" 243 هدفا في 394 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.