إيلاف من باريس: يخوض الفريق القانوني للنجم الفرنسي كيليان مبابي تحركاً قضائيا متعددا في محاولة لحل النزاع القانوني بين اللاعب، وفريقه السابق باريس سان جيرمان .

يقول مهاجم فرنسا إن باريس سان جيرمان مدين له بمبلغ 55 مليون يورو (47.5 مليون جنيه إسترليني) كأجور ومكافآت غير مدفوعة، ويقول محاموه إنهم طلبوا من محكمة باريس بدء الإجراءات.

وصرح توماس كلاي، أحد الخبراء القانونيين للمهاجم، بأن مبابي مُصرّح له بالحجز الاحتياطي على الأموال، التي جُمّدت من حسابات باريس سان جيرمان المصرفية يوم الخميس. وأضاف أن جلسة استماع قانونية ستُعقد في 26 أيار (مايو)

قالت دلفين فيرهايدن، المحامية الرئيسية لمبابي: "هذه القضية مستمرة منذ أكثر من عام بقليل. كان عام واحد هو الموعد النهائي الذي حددناه لأنفسنا لحل هذا النزاع سلميًا قدر الإمكان. ومع مرور الأشهر، لم يتسلم كيليان مبابي المبلغ المفقود وقدره 55 مليون يورو. اتُخذ قرار، هذه المرة بالتحرك قضائياً".

وأضافت فيرهايدن أنهم يطالبون أيضًا وزير الرياضة الفرنسي بالتدخل والطعن قانونيًا في قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي قضت بعدم قبول استئناف مبابي ضد باريس سان جيرمان بسبب استمرار الإجراءات في محكمة مدنية.

الشكوى وصلت الاتحاد الأوروبي

وفي سياق منفصل، قالت إن مبابي طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إبلاغه بأن باريس سان جيرمان فشل في دفع مستحقاته، في انتهاك لالتزامات النادي بالرواتب.

وأشار فيرهيدن إلى أنه في حالة ثبوت مسؤولية باريس سان جيرمان، فإن النادي قد يخسر الترخيص الذي يسمح له باللعب في دوري أبطال أوروبا.

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لرويترز: "القضية مرتبطة بنا بشكل غير مباشر فقط فيما يتعلق باحتمالية وجود متأخرات في السداد. إذا اتخذت السلطات الفرنسية قرارًا نهائيًا وأكد وجود متأخرات بالفعل... فسيتعين على النادي سداد المتأخرات في موعدها وإلا سيُخاطر بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف".

في أكتوبر الماضي، أيدت لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الفرنسي (LFP) قرارًا يلزم باريس سان جيرمان بدفع الراتب غير المدفوع الذي يطلبه مبابي. ويدّعي مبابي أن النادي مدين له براتب ثلاثة أشهر والثلث الأخير من مكافأة الولاء.

صفقة الانتقال الحر

انضم مبابي إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد تسجيله رقمًا قياسيًا في النادي بتسجيله 256 هدفًا في سبع سنوات، وكانت الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي قد تمسكت باللاعب بقوة، وأجبرته على البقاء لفترات أطول في باريس بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكنه في نهاية المطاف أصر على الرحيل إلى ريال مدريد.

وجادل باريس سان جيرمان بأنه عندما أُبعد مبابي عن الملاعب قبل موسم 2023-2024 - بعد قراره بعدم تمديد عقده - كان هناك اتفاق شفهي معه على التنازل عن مكافآته مقابل العودة إلى الفريق. وقال فيرهايدن: "لم يقدموا أي دليل على وجود أي اتفاق".

محامو كيليان مبابي يتحدثون إلى وسائل الإعلام في باريس يوم الخميس

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من باريس سان جيرمان، لكنه صرح في أكتوبر/تشرين الأول بأنه "سيُجبر على رفع القضية أمام المحاكم المختصة"، وأنه لا يزال يسعى لإيجاد "حل ودي" مع مبابي. كما صرّح باريس سان جيرمان بأن مبابي رفض عرضًا من رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للتوسط في القضية.

توترات عميقة بين مبابي والباريسي

انتهت علاقة مبابي بباريس سان جيرمان وسط توترات عميقة ، وأطلق بعض المشجعين صيحات استهجان ضده في آخر مباراة له على أرضه في ملعب بارك دي برانس. شعر باريس سان جيرمان بخيبة أمل تجاه مبابي بعد أن عرض عليه أغلى عقد في تاريخ النادي عندما وقّع عقدًا جديدًا في عام 2022.

لكن مبابي شعر بالإحباط لعدم الوفاء بوعوده بالتعاقد مع لاعبين أساسيين. عندما وقّع العقد، عُرض أمام الجماهير حاملًا قميصًا عليه عام 2025. أفادت التقارير أن مبابي كان منزعجًا لأن العقد كان حتى عام 2024- مع خيار تمديده لموسم إضافي.

فاجأ مبابي باريس سان جيرمان في صيف 2023 بإبلاغه النادي بأنه لن يُفعّل خيار التجديد لعام إضافي، فاستبعد من جولة تحضيرية للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية، واضطر للتدريب مع لاعبين احتياطيين.

أعلن باريس سان جيرمان أنه يُفضل بيعه على تركه يرحل مجانًا في 2024، لكنه رفض عرضًا بقيمة 300 مليون يورو للانتقال إلى نادي الهلال السعودي. استبعد باريس سان جيرمان مبابي من المباراة الافتتاحية في الدوري ذلك الموسم، لكنه سرعان ما عاد إلى الفريق بعد مفاوضات.

أعلن فريق الدفاع عن مبابي، الخميس، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان بتهمة التحرش به بسبب طريقة معاملته. كما سيبدأون إجراءات قانونية أخرى أمام محكمة مهنية، وقد رفع مبابي ووالدته دعاوى قضائية بسبب الإساءة التي تلقوها عبر الإنترنت.