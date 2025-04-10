مونتي كارلو : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا، الدور ربع النهائي لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب والتي تُطلق موسم الملاعب الترابية المفضّلة لديه، فيما ودّع النروجي كاسبر رود الرابع والبريطاني جاك درايبر الخامس والروسي أندري روبليف السابع من الدور الثالث.

وفي ثاني مشاركة له فقط في دورة الإمارة التي خسر فيها مباراته الأولى والوحيدة قبل هذه النسخة عام 2022 على يد الأميركي سيباستيان كوردا، بلغ ألكاراس الدور ربع النهائي بفوزه السهل على الألماني دانيال ألتماير الرابع والثمانين عالميا 6 3 و6 1.

أما رود ودرايبر وروبليف، فخسروا أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 4 6 و6 3 و5 7 والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 3 6 7 6 (8 6) و4 6 والفرنسي ارتور فيس الثاني عشر 2 6 و3 6 تواليا.

ولحق رود الذي وصل إلى نهائي مونتي كارلو العام الماضي، ودرايبر، الفائز بلقب إنديان ويلز، أولى دورات ماسترز الألف نقطة لهذا الموسم في أكبر انجاز في مسيرة ابن الـ23 عاما، وروبليف الفائز بلقب هذه الدورة عام 2023 ووصل إلى مباراتها النهائية عام 2021، بكل من الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا والأول في الدورة والصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس اللذين سقطا عند الحاجز الأول وخرجا من الدور الثاني.

بداية جديدة؟

ويأمل ألكاراس في أن يضع خلفه موسمه الذي كان متعثرا حتى الآن، إذ اكتفى الفائز بأربع بطولات الكبرى بلقب واحد وكان على الملاعب الصلبة في دورة روتردام قبل شهرين.

لكن دورة مونتي كارلو قد تشكل بداية جديدة لابن الـ21 عاما لأنها تطلق بداية موسم الدورات الترابية، وهي الأرضية المفضّلة لدى الإسباني الفائز عليها بلقب بطولة رولان غاروس العام الماضي ودورة مدريد لماسترز الألف نقطة عامي 2022 و2023.

وأنهى ألكاراس المجموعة الأولى ضد ألتماير الذي يشارك للمرة الثانية فقط في هذه الدورة (خرج العام الماضي من الدور الأول)، في 52 دقيقة، بينها 17.38 في الشوط التاسع الأخير الذي حسمه على إرسال منافسه، على غرار الشوطين الخامس والسابع، فيما تنازل عن الشوط السادس على إرساله.

وفي المجموعة الثانية، حقق ألكاراس الفارق في الشوط الرابع الذي حسمه على إرسال الألماني ليتقدم 3 1 و4 1، ثم عاد وانتزع الشوط السادس من الأخير وتقدم 5 1 قبل أن يحسمها على إرساله في 33 دقيقة والمباراة في ساعة و26 دقيقة.

وفي أول وصول له إلى الدور الثالث في الإمارة في ثالث مشاركة له، سقط درايبر في مواجهته مع دافيدوفيتش فوكينا، ابن الـ25 عاما الذي وصل إلى نهائي 2022 حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في ساعتين و46 دقيقة بعدما خسر إرساله ست مرات فيما كسر إرسال منافسه أربع مرات.

وعانى درايبر على إرساله حيث خسر 10 نقاط بسبب الأخطاء المزدوجة ونجح فقط في 48 بالمئة من إرسالاته الأولى مقابل 63 بالمئة لدافيدوفيتش فوكينا الذي يلتقي في اختباره التالي الأسترالي أبوبيرين الذي حقق مفاجأة مدوية باسقاطه رود المصنّف سابعا عالميا بعد قرابة 3 ساعات.

وسبق لرود (26 عاما) الذي بلغ نهائي ثلاث بطولات كبرى (رولان غاروس عامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022) أن خرج من الدور ثمن النهائي لدورة ميامي لماسترز الألف نقطة ومن مباراته الأولى في إنديان ويلز.

وبخلاف رود، يقدّم بوبيرين أفضل أداء له في مونتي كارلو، علما ان المتوّج بالنسخة الأخيرة لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة لم يفز قبل مشاركته في الإمارة سوى بمباراتين منذ مطلع العام الحالي.

"لقد دمرني، نقطة على السطر"

وبلغ فيس الدور ربع النهائي للمرة الثالثة تواليا في دورات ماسترز الألف نقطة حيث يصطدم بألكاراس، وذلك بعدما حسم ابن العشرين عاما، الفائز هذا الموسم بلقبي دورتي هامبورغ وطوكيو، مباراته مع زفيريف في ساعة ودقيقة فقط.

وبات فيس أول لاعب يصل هذا الموسم إلى ربع النهائي في الدورات الثلاث الأولى لماسترز الألف نقطة بعد إنديان ويلز وميامي، وكرر إنجاز الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا الموقوف حتى أوائل أيار/مايو بسبب قضية التنشط، في بداية 2024.

ويسعى فيس إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في دورات ماسترز الألف نقطة.

وقال فيس "إنه أمر جنوني، لم يسبق لي أن وصلت إلى ربع نهائي إحدى دورات ماسترز الألف نقطة قبل بداية هذا العام. آمل أن أتمكن هذه المرة من التأهل إلى نصف النهائي، لكني سأحاول تحقيق أقصى استفادة" من هذه التجربة.