باريس : حسم باريس سان جرمان بطل فرنسا مباراته على أرضه ضد أستون فيلا الانكليزي 3 1 الاربعاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ديزيريه دويه (39) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (49) والبرتغالي نونو منديش (90+2) أهداف سان جرمان، بعد أن تقدم استون فيلا بهدف مورغان رودجرز (35).

وتقام مباراة الاياب على ملعب فيلا بارك الثلاثاء المقبل.

وقرر مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي اشراك الجناح كفاراتسخيليا على حساب برادلي باركولا على الجهة اليسرى، ودويه على الجهة اليمنى في حين لعب المتألق عثمان ديمبيليه كرأس حربة.

وغاب عن فريق العاصمة الفرنسية قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي الايقاف، فلعب بدلا منه مواطنه لوكاس بيرالدو.

في المقابل، وعلى الرغم من تسجيله أهداف في 11 مباراة منذ انتقاله اليه قادما من باريس سان جرمان بالذات خلال سوق الانتقالات الشتوية، جلس المهاجم الاسباني ماكو اسنسيو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شارك المهاجم الاخر الانكليزي ماركوس راشفورد المعار بدوره من مانشستر يونايتد اساسيا.

وكان فوز سان جرمان مستحقا لانه كان الفريق الافضل طوال المباراة وبات مرشحا كبيرا لبلوغ نصف النهائي.

خاض الفريقان اللقاء بثقة عالية بعد ان توج سان جرمان بطلا للدوري المحلي في نهاية الاسبوع الماضي قبل ست مراحل من انتهاء الموسم، في حين حقق استون فيلا الفوز في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات.

بدأ سان جرمان ضاغطا وسدد البرتغالي فيتينيا كرة زاحفة ارتمى عليها الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيس بسهولة (3)، قبل ان يتدخل ببراعة للتصدي لكرة صاروخية من ديمبيلي (7).

وأطلق فيتينيا كرة من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (15).

وخلافا لمجريات اللعب، نجح استون فيلا في افتتاح التسجيل من اول فرصة حقيقية له عندما انتزع قائده جون ماكين الكرة من الظهير البرتغالي نونو منديش في منتصف الملعب ومررها باتجاه راشفورد ومن الاخير الى البلجيكي يوري تيليمانس الذي مررها عرضية داخل المنطقة ليتابعها مورغان رودجرز من مسافة قريبة داخل الشباك (35).

جاء الرد الباريسي سريعا عندما وصلت الكرة على الجهة اليمنى الى دويه فراوغ مدافعا وأطلق لولبية من مشارف المنطقة سكنت في الزاوية العليا لمرمى فيلا مدركا التعادل لفريقه (39).

ونجح سان جرمان في التقدم عبر كفارتسخيليا الذي راوغ المدافع الفرنسي اليكس ديساسي وسدد كرة قوية بيسراه ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك (49).

ومن هجمة مرتدة سريعة، كاد قائد سان جرمان المغربي اشرف حكيمي يعزز تقدم فريقه عندما سدد كرة زاحفة بيسراه تصدى لها مارتينيس (58).