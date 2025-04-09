برشلونة : وضع برشلونة الاسباني قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الساحق على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني وصيف النسخة الماضية برباعية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي الاربعاء.

وعلى الملعب الاولمبي، نجح برشلونة في البقاء في جميع مبارياته الـ 23 التي خاضها في عام 2025 من دون خسارة، بفضل أهداف البرازيلي رافينيا (25) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (48 و66) ولامين جمال (77).

وبات برشلونة قريبا للغاية من بلوغ دور الاربعة حيث يطمح لإحراز لقبه السادس والأول منذ عام 2015، علما انه يواجه في حال تأكيد تأهله الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على الفريق الالماني في لقاء الاياب، الفائز بين انتر ميلان الايطالي وبايرن ميونيخ الالماني (فاز الاول ذهابا 2 1 في أليانتس أرينا).

ورفع ليفاندوفسكي، في مواجهة فريقه السابق، رصيده من الاهداف الى 11 في المسابقة القارية.

وشهدت التشكيلة الاساسية للعملاق الكاتالوني اعتماد المدرب الالماني هانزي فليك على نزعة هجومية واضحة من خلال إشراك فيرمين لوبيس كلاعب وسط متقدم بدلا من غافي.

كما عاد إينيغو مارتينيس الى التشكيلة بعد غيابه عن المباراة الاخيرة في الدوري المحلي أمام ريال بيتيس السبت.

في المقابل، أشرك مدرب دورتموند الكرواتي نيكو كوفاتش، فالديمار أنتون مكان نيكو شلوتربيك المصاب والذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

كذلك، دفع بالجناح الانكليزي جايمي غيتينز (20 عاما) في الهجوم عوضا عن ماكسيميليان باير.

كما غاب عن دورتموند لاعب الوسط باسكال غروس الموقوف فشغل الانكليزي كارني تشوكويميكا وفيليكس نميشا مركزي الوسط.

وكان أصحاب الأرض المبادرين لتهديد المرمى بعد تسديدة من جمال تصدى لها الحارس السويسري غريغور كوبيل (5).

وأضاع "بلاوغرانا" فرصة تسجيل أخرى بعد دقيقة واحدة عندما اختار جمال التسديد بدل التمرير لليفاندوفسكي، بعدما راوغ الجزائري رامي بن سبعيني قبل ان يسدد من زاوية ضيقة (6).

وواصل رجال فليك ضغطهم ووقع الدور هذه المرة على ليفاندوفسكي عندما سدد مباشرة بين أحضان كوبيل (7).

وانتزع برشلونة التقدم اثر ركلة حرة حولها مارتينيس برأسه الى داخل المنطقة ليعكسها باو كوبارسي نحو المرمى قبل أن يؤكد عليها رافينيا وهي في طريقها لمعانقة الشباك (25).

وحصل دورتموند على أولى فرصه في اللقاء عندما انطلق لاعبوه بهجمة مرتدة قبل أن يهيأ تشوكويميكا كرة للمهاجم الغيني سيرهو غيراسي الذي صوبها ضعيفة بين أحضان الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (36).

وهدد غيراسي مجددا مرمى برشلونة من تسديدة من داخل المنطقة لكنها رست في الشباك الخارجية (45+1).

وعزز برشلونة تقدمه عن طريق ليفاندوفسكي بعدما حول جمال كرة عرضية رائعة الى رافينيا الذي أعادها برأسه نحو البولندي قبل أن يتابعها الاخير رأسية سهلة من على خط المرمى داخل الشباك (48).

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد هجمة مرتدة وصلت الى لوبيس على الجهة اليمنى قبل أن يعكسها لليفاندوفسكي الذي سددها قوية ومتقنة لم يستطع كوبيل التعامل معها (66).

ورفض جمال إنهاء المباراة من دون التوقيع على هدف له، بعد أن انطلق برشلونة في هجمة مرتدة إثر تمريرة سيئة لدورتموند في الوسط، قبل أن يحولها رافينيا بأفضل طريقة لإبن الـ 17 عاما الذي تابعها بسهولة في المرمى (77).