باريس : يأمل مانشستر يونايتد الإنكليزي في مواصلة سعيه نحو إنقاذ موسمه الكارثي عندما يواجه مضيفه ليون الفرنسي الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

ويسافر "الشياطين الحمر" إلى ليون قبل الإياب في ملعب "أولد ترافورد" في 17 هذا الشهر، وذلك في أول مواجهة بين الفريقين وتحديدا منذ أن منح هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الإياب لدور ثمن النهائي (انتهت مباراة الذهاب 1 1) فريقه السابق يونايتد بطاقة العبور إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في طريقه للفوز باللقب عام 2008.

يمرّ يونايتد بفترة صعبة على صعيد النتائج اذ برغم خروجه بنقطة ثمينة جراء تعادله السلبي مع جاره سيتي بطل الأعوام الأربعة الماضية في دربي مانشستر، يحتل المركز الـ13 في الدوري الممتاز.

ودفعت هذه النتائج مدربه البرتغالي روبن أموريم لاطلاق ناقوس الخطر مصرحا أن على "فريقي التطور في جميع النواحي"، في حين يتحضر لانهاء أسوأ موسم له في السنوات الـ35 الأخيرة.

تمنح "يوروبا ليغ" يونايتد فرصته الوحيدة للعودة إلى المسابقات القارية في العام المقبل، حيث أن الفشل في رفع الكأس في ملعب "سان ماميس" في مدينة بلباو الإسبانية الشهر المقبل سيكون له ارتدادات كارثية على الصعيد المالي.

وقال أموريم البالغ 40 عاما "ليس هذا هو أهم شيء بالنسبة لمانشستر يونايتد، فلدينا الكثير لنفعله، ولكن كما ترون، الدوري الأوروبي مهم جدا هذا الموسم".

وأضاف "يمكننا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والفوز بلقب، لذا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الدور التالي".

ومن المتوقع أن يكلّف الفشل في التأهل إلى بطولة أوروبية كبرى فريق يونايتد ما لا يقل عن 127.6 مليون دولار، ما يزيد الضغوط في وقت أصبحت فيه المساحة المالية للنادي محدودة على وقع تدابير خفض التكاليف.

وأقرّ أموريم الأسبوع الماضي الذي تعاقد مع يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بدلا من الهولندي إريك تن هاغ المقال من مهامه أن الوقت لم يكن في صالحه "نعاني كثيرا لنجعل العام المقبل أفضل بكثير، وهذا هو هدفنا. نحن في عجلة من أمرنا".

ويعوّل يونايتد على قائده البرتغالي برونو فرنانديش الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في الفوز على ريال سوسييداد الإسباني 4 1 في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1 1 ذهابا.

وأكد لاعب الوسط الدولي أن على يونايتد استعادة "غريزته الهجومية" بعد فشله في التسجيل في المباراتين الماضيتين في الخسارة أمام نوتنغهام فوريست 0 1 والتعادل السلبي مع سيتي.

وطمأن فرنانديش الذي سجل 16 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 8 في الدوري، وهو تقريبا ضعف عدد أهداف أي لاعب آخر في يونايتد، جماهير "أولد ترافورد" بعدما أبلغ مدربه أنه "لن يرحل" هذا الصيف، رغم التقارير التي تتحدث عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

رغم ذلك، من المرجح أن يكون مصير ابن الـ30 عاما في نهاية الموسم مرتبطا بنتائج يونايتد.

مدرب ليون في موقف غريب

ويواجه أموريم منافسا مألوفا هذا الأسبوع وهو مدرب ليون مواطنه باولو فونسيكا الذي قاد فريقه لتحقيق 8 انتصارات في مبارياته الـ10 الاخيرة على الرغم من الوضع الغريب المتمثل في غيابه عن دكة المدربين في "ليغ1" وذلك بسبب الإيقاف.

تم إيقاف فونسيكا في الدوري حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعدما فجّر جام غضبه في وجه مع أحد الحكام الشهر الماضي، إلّا أن عقوبة الإيقاف لا تنطبق على مسابقة الدوري الأوروبي.

تعاقد ليون مع فونسيكا في أواخر كانون الثاني/يناير بعد إقالته من ميلان الإيطالي، وقد حظي بدعم الأميركي جون تكستور، مالك النادي الفرنسي رغم عجزه عن أداء دوره على أكمل وجه.

لم يؤثر غيابه عن الملعب بشكل كبير على ليون الذي يحتل المركز الخامس في الدوري ويسعى للعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ وصوله إلى نصف نهائي المسابقة القارية الأم في موسم 2019 2020.

ويمرّ ليون بالضائقة المالية ذاتها التي يعاني منها يونايتد، حيث حذّرت هيئة الرقابة المالية الفرنسية في كرة القدم بطل الدوري سبع مرات في وقت سابق من الموسم من هبوطه في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لسداد ديونه.

قد يؤدي ذلك إلى رحيل جناحه الشاب الجزائري الأصل ريان شرقي (21 عاما) الذي يتألق بشكل كبير منذ فشل صفقة انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألماني في السوق الشتوي، مُسجّلا هدف الفوز بعد دخوله احتياطيا أمام ليل 2 1 في المرحلة الثامنة والعشرين السبت عقب إصابة الجناح الغاني إرنست نواماه بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.