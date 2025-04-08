ميونيخ (ألمانيا) : عاد إنتر الإيطالي من ملعب مضيفه بايرن ميونيخ الألماني "أليانتس أرينا" بالفوز 2 1 الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل لإنتر، الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في 2010، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (38) والبديل دافيدي فراتيزي (88) ولبايرن البديل المخضرم توماس مولر (85).

ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء في 16 الشهر الجاري في ميلانو على ملعب سان سيرو.

وفكّ سيموني إنزاغي مدرب إنتر نحسه بمواجهة بايرن، فتغلب عليه للمرة الأولى في المباريات الخمس أمامه.

في المقابل، سقط بايرن للمرة الأولى على أرضه في دوري الأبطال بعد 22 مباراة، وتحديدا منذ خسارته ذهاب ربع نهائي موسم 2020 2021 أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2 3.

دخل بايرن المباراة مثقلا بالإصابات، ما أجبر مدربه البلجيكي فنسان كومباني على استبدال نجم الوسط الدولي جمال موسيالا بالبرتغالي رافايل غيريرو، بدلا من الاستعانة بالمخضرم توماس مولر الذي أعلن السبت الماضي مغادرته النادي في نهاية الموسم بعد 25 عاما.

وتضم قائمة الإصابات أيضا كل من الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيس والمدافعين الدوليين الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي إيتو.

في المقابل، جلس فيديريكو ديماركو الذي عانى من إصابة هو الآخر، على مقاعد احتياط إنتر، فيما بدأ أليساندرو باستوني أساسيا بعد مخاوف من إمكانية عدم جاهزيته.

أول تهديد جاء من الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن بتسديدة زاحفة قريبة من القائم الأيمن للحارس السويسري يان سومر (6).

حاول الإنكليزي هاري كاين برأسية لم تشكل خطورة على سومر (13).

وجرّب أوليسيه مرة ثانية بتسديدة زاحفة جديدة من على مشارف المنطقة، سهلة بين يدي سومر (16).

ردُ إنتر الأول جاء من التركي هاكان تشالهانأوغلو بتسديدة من على مشارف المنطقة تصدى لها الدفاع (18).

وتواصلت الخطورة من ثنائي بايرن أوليسيه وكاين، حين استلم الأول كرة راوغ فيها الدفاع ومررها إلى الإنكليزي غير المراقب، لكنه أهدرها بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر (26).

وأهدر البرازيلي كارلوس أوغوتسو على الجانب الآخر فرصة سانحة للتسجيل بعدما وصلته كرة من باستوني (31).

وعلى عكس مجريات اللعب، فاجأ إنتر أصحاب الأرض بهدف السبق من هجمة سريعة قادها أوغوستو ووصلت الكرة إلى الفرنسي ماركوس تورام الذي حضّرها ببراعة إلى مارتينيس القادم من خلفه، فتابعها من لمسة واحدة في سقف الشباك (38).

هدف هو السابع لمارتينيس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح بذلك أول لاعب من إنتر يسجل 7 أهداف في البطولة خلال موسم واحد منذ الكاميروني صامويل إيتو (8 أهداف) في موسم 2010 2011.

في الشوط الثاني، وكما في الهدف، مرر تورام كرة في منطقة الجزاء إلى لاوتارو سددها لكن هذه المرة تصدى لها الحارس الشاب يوناس أوربيغ (56).

أوّل رد من بايرن جاء عبر الكرواتي جوزيب ستانيسيتش برأسية علت العارضة (62)، ثم بتسديدة "على الطاير" من غيريرو فوق العارضة بقليل (65).

ودفع كومباني بكل من مولر، سيرج غنابري والفرنسي ساشا بوي (74) لتنشيط الهجوم، وهو ما حصل لكن من دون خطورة كبيرة على مرمى الضيف الإيطالي لعشر دقائق، حين عادل المخضرم مولر النتيجة بتسديدة داخل المنطقة إثر عرضية من النمسوي كونراد لايمر (85).

وكاد كاين يسجل الثاني بتسديدة زاحفة قوية تصدى لها سومر (87).