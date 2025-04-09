سان خوسيه : قادت البديلة أماندا غوتييريس البرازيل إلى فوز قاتل على مضيفتها الولايات المتحدة 2 1 الثلاثاء في مباراة ودية، في أول انتصار لـ "سيليساو" على حاملات ذهبية أولمبياد باريس منذ أكثر من عقد.

وفي المباراة الثانية من مواجهتين وديتين دوليتين جمعتا بين طرفي نهائي أولمبياد السيدات العام الماضي، نجحت البرازيل في الرد على خسارتها 0 2 السبت بأداء قوي أطاح ببطلات العالم أربع مرات.

وسجلت غوتييريس هدف الفوز في الدقيقة 90+5 بعد دقيقتين على دخولها إلى أرض الملعب، بعدما كانت زميلتها كيرولين عادلت النتيجة (24) إثر هدف السبق السريع من كاتارينا ماكاريو (1).

وجاء الفوز بعدما اعتمدت مدربة الولايات المتحدة إيما هايز على تشكيلة شابة بلغ متوسط الخبرة الدولية للاعباتها 17.9 مباراة فقط.