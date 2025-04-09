لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 42 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على لوس أنجليس ليكرز 136 120 الثلاثاء، في مباراة حامية الوطيس شهدت طرد نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش في الربع الاخير، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الثلاثاء.

وبعد يومين من خسارة قاسية بفارق 27 نقطة أمام ليكرز (99 126)، ثأر ثاندر متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري المنتظم من ضيفه بفضل غلجيوس ألكسندر الذي سجل 40 نقطة أو أكثر للمرة الـ 13 هذا الموسم، فيما أضاف جايلن وليامس 26 نقطة والكندي لوجينتز دورت 17.

وشهد الربع الأخير طرد دونتشيتش الذي حصل على خطأ فني ثان في المباراة بعدما اعتبر الحكم دجاي تي أورر أن اللاعب تعرض له باساءة لفظية بعد تسجيله رمية وضعت ليكرز في المقدمة بفارق نقطة 108 107 قبل 7:40 دقائق من النهاية.

واحتج دونتشيتش على ما حصل مؤكدا أنه كان يرد فقط على أحد المشجعين في الملعب والذي أزعجه، لكن الحكم لم يتراجع عن قرار الطرد ما اثر سلبا على أداء ليكرز وشرّع الباب أمام ثاندر لاخذ المباراة والخروج فائزا.

قال دجاي دجاي ريديك مدرب ليكرز "كانت مباراة رائعة، لكنها للأسف لم تُحسم بالشكل الذي يتوقعه كل مشجع لكرة السلة، وذلك بسبب بعض القرارات الفردية".

ولم يجد ليبرون جيمس الذي أنهى المباراة برصيد 28 نقطة و7 متابعات، أي تفسير لطرد زميله قائلا "لا أعرف لماذا اعتبر الحكم الأمر شخصيا. لقد ظن الحكم أن ما تلفظ به كان ضده. كانت المباراة غريبة للغاية بعد ذلك".

وأصرّ دونتشيتش الذي سجل 23 نقطة في 31 دقيقة على أنه لم يتلفظ بكلمات نابية تجاه الحكم، وقال "لم يكن الأمر متعلقا بالحكم، لذا لم أفهمه حقا. كان الأمر صعبا، لكن كما تعلمون، هذا ذنبي أيضا. لا يمكنني أن أخذل فريقي هكذا".

ورغم الخسارة، حافظ ليكرز على المركز الثالث في الغرب برصيد 48 فوزا و31 هزيمة، ويحتاج إلى الفوز في مباراتين من الثلاث المتبقية في الموسم العادي ليضمن نهائيا مركزه.

وحسم كليفلاند كافالييرز المركز الأول في المنطقة الشرقية وذلك للمرة الاولى منذ عام 2016 والمرور الثاني لليبرون جيمس بفوزه على شيكاغو بولز 135 113.

وتألق داريوس غارلاند بتسجيله 28 نقطة في أداء هجومي متوازن من كافالييرز الذي حقق انتصاره الـ 63 مقابل 16 هزيمة لضمان إنهاء الموسم العادي في صدارة الشرق.

كما ضمن هذا الفوز حصول كافالييرز على ميزة اللعب على أرضه مع انطلاق الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الأسبوع المقبل بعد انتهاء الموسم العادي الأحد.

وكان غارلاند ضمن قائمة من 5 لاعبين سجلوا أكثر من 10 نقاط، أبرزهم إيفان موبلي صاحب 21 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة، فيما أضاف جاي جيروم من على مقاعد البدلاء 18 نقطة.

قال كيني أتكينسون مدرب كافالييرز "نحتفل بهذه اللحظات. أعتقد أن اللاعبين سعداء للغاية في غرفة الملابس. تأرجحت نتائجنا خلال الشهر الماضي، لكنني فخور بهم".