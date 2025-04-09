لندن : أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أن فوز أرسنال على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 0 الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يعني أن خمسة أندية إنكليزية على الأقل ستتنافس في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بطاقة إضافية في مسابقة دوري أبطال أوروبا للدوريين اللذين يحققان أفضل النتائج هذا الموسم على الساحة الأوروبية.

وتشارك خمسة فرق إنكليزية في ربع نهائي المسابقات الأوروبية المختلفة: أرسنال وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الأوروبي "يوزروبا ليغ"، وتشلسي في كونفرنس ليغ.

وتتفوق إنكلترا على إسبانيا وإيطاليا في تصنيف ويفا.

وضمِن فوز المدفعجية في ذهاب ربع النهائي حصول إنكلترا حسابيا على أحد هذين المقعدين، وبالتالي فإن الفريق الذي ينهي الموسم الحالي في المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز، سيخوض مباشرة دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025 2026، وليس فقط أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

من الناحية النظرية، قد يكون لدى إنكلترا ما يصل إلى سبعة ممثلين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل: الخمسة الأوائل في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام إذا فاز أحدهما بالدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أستون فيلا إذا أنهى الموسم خارج الخمسة الأوائل في الدوري المحلي وتوج بلقب المسابقة القارية العريقة.

وقبل سبع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة أمام أرسنال وضمنا بشكل كبير البطاقتين الأوليين لدوري الابطال الموسم المقبل. لكن هناك منافسة شرسة على المراكز المتبقية حيث تفصل ست نقاط فقط بين نوتنغهام فوريست الثالث (57 نقطة)، أستون فيلا السابع (51 نقطة).