إيلاف من لندن: بعد أشهر من الغموض الذي أحاط بموقف النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وموقف زميليه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم جميعا في صيف 2025 تم الكشف عن تطورات مثيرة في المفاوضات بين النادي الانكليزي وهؤلاء النجوم.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" خبرا قال فيه: "محمد صلاح يقترب من إبرام صفقة جديدة مع ليفربول، وصلت الاتفاقية الآن إلى مراحلها النهائية".

واختتم: "النادي واثق من إتمامها قريبا وكذلك فيرجيل فان دايك الذي أكد أخيرا إحراز تقدم إيجابي في مفاوضات البقاء مع الليفر، وعلى أي حال صلاح وليفربول من المتوقع أن يستمرا معا لفترات وسنوات أخرى".

