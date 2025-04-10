أصبح المهاجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على أعتاب تجديد عقده مع النادي الإنجليزي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأحرز ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدماً في محادثات تجديد عقد هدافه الدولي المصري، وففاً لتقارير صدرت الأربعاء.

وينتهي عقد صلاح، البالغ من العمر 32 عاماً، بنهاية هذا الموسم، إلى جانب زميليه في ليفربول فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد.

وفي الوقت الذي يرتبط فيه اسم ألكسندر أرنولد بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الاسباني في صفقة انتقال حر، صرّح فان دايك بعد الخسارة أمام فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضي، بأن المفاوضات تتقدم بشأن تجديد عقده مع النادي، وهو أمرٌ طال انتظاره.

ويُعتقد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، لكن هناك تفاؤلًا بشأن تجديد صلاح وفان دايك لعقديهما.

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ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، وتبلغ حصيلته التهديفية مع الريدز 243 هدفًا في 394 مباراة منذ انضمامه الى الفريق قادماً من روما الإيطالي عام 2017.

وتوج صلاح مع ليفربول بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، وساهم في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري الإنجليزي لمدة 30 عاماً عندما ظفر به عام 2020، محققاً ثمانية ألقاب إجمالاً خلال فترة وجوده في ميرسيسايد.

وارتبط اسم أفضل لاعب إفريقي مرتين بالانتقال إلى السعودية، لكنه أوضح مرارا أن خياره المفضل هو البقاء في ليفربول.

"أنا على الأرجح في الخارج أكثر من الداخل"

وخلال مواسمه الثمانية مع النادي، أثبت صلاح نفسه كأسطورة لليفربول، حيث سجل في المباراة النهائية عندما فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2019، قبل أن يلعب دوراً محورياً في إنهاء انتظار دام 30 عاماً للحصول على لقب الدوري في الموسم التالي.

لكن على الرغم من الاستمتاع بأفضل موسم في مسيرته، وتصريحاته المتكررة برغبته في البقاء في آنفيلد، وصل اللاعب المصري إلى الأشهر الأخيرة من عقده دون إحراز تقدم في صفقة تجديد التعاقد على ما يبدو.

وبعد تسجيله هدفاً خلال فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بثلاثية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس إن هذا "عامه الأخير" وإنه لم يتلق أي اتصال بشأن عقد جديد.

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في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صلاح للصحفيين: "أنا على الأرجح في الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل"، وبعد شهر من ذلك، قال إن الصفقة "بعيدة".

وواجه المدير الفني لليفربول آرني سلوت أسئلة متكررة حول مستقبل صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد في كل مؤتمر صحفي تقريباً هذا الموسم، وفي نهاية يناير/كانون الثاني أصر على أن هدافه المصري كان "حكيماً بما يكفي لاتخاذ القرار الصحيح" بشأن مستقبله.

ولم تؤثر التكهنات المستمرة على مستوى صلاح، حيث سجل 27 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ليقود ليفربول إلى الاقتراب من التتويج بلقب الدوري مرة أخرى.