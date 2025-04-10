إيلاف من لندن: أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق إجراءاته الانتقامية بشأن الرسوم الجمركية 90 يوما بعد تراجع ترامب الليلة الماضية، حيث تُظهر الرسوم البيانية انتعاشًا في الأسواق.

وتشهد الأسواق انتعاشًا بعد أن جمّد دونالد ترامب الرسوم الجمركية العالمية عند 10% لمدة 90 يومًا - باستثناء الصين، التي تواجه الآن ضريبة بنسبة 125%. وتدخل إجراءات بكين الانتقامية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يريد إعطاء المفاوضات فرصة.

وأضافت: "بينما نُنهي اعتماد التدابير المضادة للاتحاد الأوروبي التي حظيت بدعم قوي من دولنا الأعضاء، سنُعلّقها لمدة 90 يومًا".

وقالت دير لاين إذا لم تُسفر المفاوضات عن نتائج مرضية، فسنتخذ إجراءاتنا المضادة. "يستمر العمل التحضيري لاتخاذ إجراءات مضادة أخرى."

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي في "يوم التحرير". وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 25% على مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية، بما في ذلك اللوز، وعصير البرتقال، والدواجن، وفول الصويا، والصلب والألمنيوم، والتبغ، واليخوت.