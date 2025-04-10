مدريد : توفي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الهولندي ليو بينهاكر عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لما أفاد النادي الملكي الخميس.

وأشرف بينهاكر على نادي العاصمة مدريد بين عامي 1986 و1989، وفي مرور ثان عام 1992. قاده للفوز بـ6 ألقاب في 4 أعوام، منها لقب الدوري ثلاث مرات تواليا بين 1987 و1989، ما أكسبه لقب "دون ليو".

ضم ريال خلال تلك الفترة في صفوفه إيميليو بوتراغوينيو، مانولو سانشيس، رافاييل مارتن فاسكيس، ميتشيل وميغيل بارديسا الذين تخرجوا من أكاديمية الفريق ولعبوا دورا رئيسا في نجاحاته واطلق عليهم "لا كوينتا ديل بويتري" (خماسي النسر).

قال ريال في بيان "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لرحيل ليو بينهاكر، المدرب التاريخي لريال مدريد الذي قاد فريقنا بين عامي 1986 و1989، وفي عام 1992".

وأضاف "يتقدم نادي ريال مدريد بخالص تعازيه ومواساته لعائلته وأنديته وجميع محبيه".

جلس بينهاكر على دكة المدربين طوال 52 عاما بعدما فشل في لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي، ودرّب عدة أندية أوروبية، أبرزها أياكس أمستردام الذي قاده لإحراز لقب الدوري الهولندي مرتين (1980 و1990) وفينورد المتّوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين.

قال أياكس في بيان "تلقّى أياكس نبأ وفاة ليو بينهاكر، يوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى".

وأضاف "كان بينهاكر من دون أدنى شك أحد أنجح المدربين الهولنديين وأكثرهم تألقا في التاريخ".