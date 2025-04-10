توتنهام (المملكة المتحدة) : تعادل توتنهام الإنكليزي وضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 1 1 الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمباراة الإياب في ألمانيا.

وتقدّم فرانكفورت عبر مهاجمه الفرنسي أوغو إيكيتيكي (6)، وادرك توتنهام التعادل بفضل مدافعه الإسباني بيدرو بورو (26).

والتقى الفريقان 4 مرات منذ عام 1982، علما ان المواجهة الاخيرة بينهما قبل هذه الأمسية تعود إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2022 2023، حين فاز توتنهام على أرضه 3 2 بعدما كان تعادلا سلبا في ألمانيا.

ويسعى توتنهام لانقاذ موسمه الكارثي حيث يحتل المركز الـ 14 في الدوري الممتاز عن طريق الفوز بلقب يوروبا ليغ للعودة إلى المسابقات الاوروبية في الموسم المقبل.

وفشل الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام الذي يتعرض لانتقادات شديدة في تبديد المخاوف تجاه فريقه، حيث بات يتوجب عليه العودة من مباراة الإياب في ألمانيا في 17 الشهر الحالي فائزا للحفاظ على آماله في الظفر بأول لقب للنادي منذ الكأس عام 2008.

في المقابل، خاض فرانكفورت اللقاء بعد تعرضه لخسارتين في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري الالماني حيث يحتل المركز الخامس.

وبكّر فرانكفورت في التسجيل عبر إيكيتيكي الذي توغل في العمق على الجهة اليسرى وتقدم إلى الوسط قبل أن يسدد كرة قوية أرضية فاجأت الجميع وهزت الشباك الحارس الإيطالي غوغليالمو فيكاريو (6)، في رابع أهدافه إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة في يوروبا ليغ.

كما سجل إيكيتيكي هدفه الـ 20 في مختلف المسابقات، منها 13 في "بوندسليغا" هذا الموسم، معوضا رحيل المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الانكليزي.

وأدرك توتنهام التعادل بفضل المدافع بورو الذي لكز بكعب قدمه اليسرى تمريرة جيمس ماديسون داخل شباك الحارس البرازيلي كايوا سانتوس (26).

وحاول إيكيتيكي تسجيل هدفه الشخصي الثاني له، إلّا أن تسديدته كانت سهلة للحارس فيكاريو (45).

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط توتنهام لخطف هدف التقدم فسدد السويدي لوكاس بيرغفال كرة صارخية من خارج المنطقة اصطدمت بالعارضة (55)، قبل أن ينقذ الحارس سانتوس كرة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (56)، لتعود العارضة وتقف سدا منيعا أمام رأسية الأوروغوياني رودريغو بنتانكور بعد ركنية (57).

وأجرى المدرب بوستيكوغلو 3 تغييرات أبرزها خروج سون ودخول الشاب ابن الـ 19 عاما الفرنسي ماتيس تيل (80)، فيما سدد الويلزي برينان جونسون كرة علت المرمى (83).