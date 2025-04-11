ليون : دافع البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا بعد خطأيه في التعادل 2 2 مع مضيفه ليون الفرنسي الخميس ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، معتبرا أن الأخطاء "يمكن أن تحدث".

ودخل أونانا في جدال علني قبل المباراة مع لاعب وسط ليون الصربي نيمانيا ماتيتش الذي بقي على مقاعد الاحتياط، مما دفع لاعب يونايتد السابق إلى وصف الكاميروني بـ"أحد أسوأ" الحراس في تاريخ النادي.

وتعرض أونانا لصافرات استهجان من جماهير ليون في كل مرة لمس فيها الكرة، ذلك إلى جانب أنه ارتكب خطأين مباشرين في الهدفين، حين خادعته كرة الأرجنتيني تياغو ألمادا من ركلة حرة ودخلت مرماه في هدف التقدم، ثم لم يكن تصديه لتسديدة في الثواني الأخيرة ناجحا، لتتهادى الكرة أمام الجزائري الأصل ريان شرقي الذي سجل التعادل في الدقيقة 90+5 بعدما قلب الفرنسي ليني يورو والبديل الهولندي جوشوا زيركسي الطاولة.

وقال أموريم "هذا يمكن أن يحدث. إذا كنت تلعب كرة القدم وتخوض العديد من المباريات، يمكن أن ترتكب أخطاء. لا يوجد شيء يمكنني قوله لأندري في هذه اللحظة سيكون مفيدا".

وأضاف "لا يزال أمامنا مباراة واحدة لتغيير كل شيء، ويجب أن يكون هذا تركيزنا".

ولا يزال يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري ويأمل في إنقاذ موسمه من خلال التتويج بلقب يوروبا ليغ، من دون هزيمة في المسابقة القارية، لكن المدرب أقرّ بأن الهدف المتأخر أثر على معنويات لاعبيه.

قال "شعرت بأن غرفة الملابس كانت هادئة جدا، وهذا أمر جيد. أن تتعادل خارج أرضك في أوروبا ليس بالأمر السهل، الفريق يتألم وعلينا أن نغيّر ذلك".