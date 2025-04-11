لندن : كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ثاني الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة أن مهاجمه الألماني كاي هافيرتس من الممكن أن يعود من الإصابة قبل انتهاء الموسم لتعزيز حظوظ الفريق بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان من المتوقع أن يغيب هافيرتس حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي في شباط/فبراير.

وخضع الدولي الألماني لعملية جراحية، لكنه ظهر هذا الأسبوع في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرفع من وتيرة إعادة التأهيل، مما أثار الآمال بشأن إمكانية لحاقه بالمراحل الحاسمة من دوري الأبطال، وربما الظهور في النهائي إذا ما تأهل الفريق.

وكان أرسنال فاز على ريال مدريد الإسباني 3 0 في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، في طريقه لمحاولة حصد لقب المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه.

وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة برنتفورد في المرحلة 32 من الدوري، عن حالة هافيرتس قائلا "نأمل أن نتمكن من استعادته قبل نهاية الموسم".

وأضاف "سنرى. كل إصابة تختلف عن الأخرى. إنه يعمل بجد ويتوق للعودة إلى اللعب بأسرع وقت ممكن، ولدينا طاقم طبي رائع أيضا يعتني به".

وتابع الإسباني "بمجرد الوصول إلى المرحلة الأخيرة من إعادة التأهيل، يصبح من الأسهل تقييم مدى قرب أو بُعد اللاعب عن العودة الكاملة".

واضطر أرتيتا إلى الاعتماد على مواطنه لاعب الوسط ميكل ميرينو كمهاجم في ظل غياب كل من هافيرتس والبرازيلي غابريال جيزوس المصاب أيضا.