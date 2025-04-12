لوس انجليس : عزز دنفر ناغتس موقعه في ظل السباق للتأهل الى الادوار النهائية بفوزه على ممفيس غريزليز 117 109 بفضل نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي أحرز ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" الجمعة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأنهى نجم الارتكاز الصربي اللقاء بـ 26 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و16 متابعة، محرزا "تريبل دابل" الـ 34 له هذا الموسم ليصبح ثالث لاعب في التاريخ ينهي الموسم المنتظم كاملا بمعدلات "تريبل دابل" (29.8 نقطة و12.8 متابعة و10.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة).

وحقق دنفر الذي عوض تأخره بفارق 15 نقطة، فوزه الثاني تواليا تحت قيادة مدربه الجديد الموقت ديفيد أديلمان الذي حل مكان مايكل مالون الذي أقيل بشكل مفاجئ الثلاثاء.

وأقيل مالون الذي قاد دنفر لاحراز اللقب في عام 2023 بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية.

وعزز دنفر رصيده الى 49 فوزا و32 خسارة هذا الموسم، وبات يملك حظوظا واقعية في احتلال المركز الرابع ونيل افضلية الأرض في الادوار النهائية.

وكان آرون غوردون أفضل مسجل لدنفر بـ 33 نقطة فيما أضاف الكندي جمال موراي العائد من غياب لست مباريات بسبب الاصابة 15 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

من جهة أخرى، انتزع لوس انجليس ليكرز المركز الثالث في المنطقة الغربية باكتساحه هيوستن روكتس الذي سبق أن ضمن المركز الثاني 140 109.