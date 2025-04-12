مونتي كارلو : تأهل الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا الى نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب للمرة الاولى في مسيرته بفوزه على مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (42) بنتيجة 7 6 (2/7) و6 4 السبت في نصف النهائي.

وتفوق ألكاراس الفائز بأربع بطولات كبرى "غراندسلام" بصعوبة نسبية على مواطنه الذي ظهر ندا قويا وتحديدا في المجموعة الثانية، حيث أنقذ ما لا يقل عن 13 نقطة لكسر إرساله، بما فيها 4 نقاط لحسم المباراة.

ويلتقي إبن الـ 21 عاما في النهائي، الفائز بين الأسترالي أليكس دي مينور (10) والإيطالي لورنتسو موزيتي (16) اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وقال ألكاراس بعد فوزه "أعرف جيدا مدى الاداء الجيد الذي قدمه دافيدوفيتش فوكينا في مونتي كارلو، لذا كان علي أن أكون جاهزا للقتال".

وتابع الاسباني الشاب الذي خسر النهائي في دورة الالعاب الاولمبية على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في آب/أغسطس "لقد مر وقت طويل منذ أن حظيت بفرصة للفوز بلقب على الملاعب الترابية، ولا استطيع الانتظار لتجربة حظي مجددا هنا".

وبات ألكاراس على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقبه الأول في احدى دورات الماسترز منذ إنديان ويلز العام الماضي، علما أن لقبه الوحيد هذا الموسم يعود لدورة روتردام (500 نقطة) في شباط/فبراير الماضي.

يعتبر بلوغ النهائي نجاحا لافتا للاسباني الذي سبق أن خسر مباراته الوحيدة التي خاضها في الامارة قبل هذه النسخة، في عام 2022، خصوصا انها تشكل بداية موسم الملاعب الترابية.

لكن مشوار ألكاراس الى النهائي لم يكن سهلا بمواجهة دافيدوفيتش فوكينا الذي بدا مصمما على جعل مهمة مواطنه غير سهلة. وتمكن من تعويض خسارة إرساله ليعادل النتيجة 5 5، فارضا في ما بعد شوطا لكسر التعادل تمكن ألكاراس من الفوز به 7 2.

ونجح ألكاراس في انتزاع اليد الطولى في المجموعة الثانية بكسره إرسال مواطنه، وواصل سيره بثبات نحو تحقيق الفوز على الرغم من محاولات دافيدوفيتش الصمود من خلال انقاذ 13 نقطة لكسر إرساله، بما فيها 4 نقاط لحسم المباراة، الا ان ذلك لم يمنع ألكاراس من حجز مقعد له في نهائي الاحد في نهاية المطاف.

وبغض النظر عن خروجه، ضمن دافيدوفيتش فوكينا صعوده 12 مركزا في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" وسيصبح الثلاثين.