موناكو : توّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا، بلقب دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، للمرة الأولى بعد فوزه الأحد في المباراة النهائية على الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر 3 6 و6 1 و6 0.

بهذا اللقب، رفع ألكاراس البالغ 21 عاما رصيده من ألقاب ماسترز الألف إلى ستة، يضمها إلى أربع بطولات كبرى "غراند سلام".

وحقق الإسباني لقبه الأول في إحدى دورات الماسترز منذ إنديان ويلز العام الماضي. ويُعتبر التتويج بهذا اللقب نجاحا لافتا للشاب الذي خسر مباراته الوحيدة التي خاضها في الامارة قبل هذه النسخة، في عام 2022.

وسيرتقي ألكاراس إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي متجاوزا الألماني ألكسندر زفيريف.

وبات ألكاراس ثاني لاعب فقط يحرز أكثر من لقب واحد هذا الموسم، إلى جانب الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم التاسع عشر، بعدما كان فاز بلقب دورة روتردام (500 نقطة) في شباط/فبراير، علما أن أوجيه ألياسيم فاز في دورتي أديلايد ومونبلييه (250 نقطة).

بدوره، وعلى الرغم من الهزيمة، ضمِن موزيتي الصعود إلى المركز الحادي عشر عالميا، علما أنه خاض أول نهائي له من هذا المستوى، وهو الذي حقق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس ولم يسبق له أن تجاوز المركز الخامس عشر.

ولم يكن مشوار ألكاراس إلى النهائي سهلا، إذ تخطى مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الثاني والأربعين 7 6 (7 2) و6 4 في نصف النهائي في مباراة امتدت إلى ساعتين و10 دقائق، بعدما كان فاز على الفرنسي أرتور فيس 4 6، 7 5 و6 3، وقبلهما الألماني دانيال ألتماير 6 3 و6 1 والأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 3 6، 6 0 و6 1.

وحسم ألكاراس المواجهة الخامسة بين الطرفين، مؤكدا تفوقه بأربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في نهائي هامبورغ عام 2022،

بدأ ألكاراس المباراة بقوة بكسر إرسال منافسه، لكن الرد جاء سريعا في شوط ثان طويل تمكن فيه موزيتي من تعديل النتيجة 1 1، ثم أكمل طريقه في كسر الإرسال الثاني لألكاراس وصولا إلى حسم المجموعة الأولى.

إلا أن الإسباني انتفض في المجموعة الثانية وكسر الإرسال الأول فالثاني لموزيتي وصولا إلى 5 1. في الشوط السابع، لاحت أمام موزيتي أربع فرص لكسر الإرسال لكنه لم يستغلها، حتى حسم ألكاراس المجموعة.

وكما بدأت المجموعة الثانية تكرر السيناريو في الثالث، بكسر ألكاراس للإرسالين الأولين لموزيتي قبل أن تتوقف المباراة في الشوط الرابع للسماح للإيطالي بالحصول على وقت مستقطع طبي.