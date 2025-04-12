اَلصَّخِير (البحرين) : سينطلق سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري من المركز الاول لسباق جائزة البحرين الكبرى بعدما حقق السبت اسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية للجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسجل بياستري 1:29.841 دقيقة، متقدما بفارق 0.168 ثانية عن سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، و0.334 ثانية عن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وكانت الحظيرة الإيطالية ادخلت تعديلات على سيارتها الحمراء أعطت ثمارها في البحرين مع سائق الإمارة، بخلاف ما حصل مع زميله البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، الذي حلّ في المركز التاسع.

وتميل الاحصاءات لصالح بياستري، حيث فاز أصحاب المراكز الأولى بأربعة من آخر خمسة سباقات على حلبة الصخير.

وهي المرة الثانية فقط يحقق فيها بياستري أسرع توقيت في "امتحان" السبت، وذلك بعد جائزة الصين الكبرى الشهر الماضي في طريقه لاحراز المركز الاول في السباق.

قال الأسترالي الذي سيطر ايضا على التجارب الحرة "شعرت بالثقة طوال عطلة نهاية الأسبوع. في الفترة الثالثة للتجارب الحرة، كانت سرعتنا جيدة، وفي التجارب التأهيلية كان الفارق أقرب مما كنت أتوقع، لكنني خضت أفضل اللفات في الوقت المناسب، لذا كنت سعيدا جدا".

وأضاف ابن الـ 24 عاما عن سباق الاحد "يجب أن أصل إلى المنعطف الأول في المركز الأول، لذا دعونا نرى ما سيحدث، لكنني شعرت بالراحة طوال عطلة نهاية الأسبوع. لا أستطيع أن أشكر الفريق بما فيه الكفاية على السيارة التي قدموها لي".

وحقق زميل راسل في فريق "الأسهم الفضيّة" الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي مفاجأة مدوية باحتلاله للمركز الرابع، متقدما على الفرنسي بيار غاسلي الذي بدوره فاجأ الجميع خصوصا أن فريقه ألبين الذي يدافع عن ألوانه هو الوحيد بعد مرور ثلاث جولات لم يحصد أي نقطة.

ولم يخالف بياستري التوقعات بعدما أثبت ماكلارين تفوقه على الحلبة البحرينية منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من خيبة الأمل التي رافقت نتيجة زميله البريطاني لاندو نوريس الذي اكتفى بالمركز السادس.

قال نوريس الذي بدا محبطا "ببساطة لم أكن سريعا بما يكفي".

ولم يكن حال سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، افضل اذ لم يحقق بدوره أفضل من المركز السابع، حيث من المتوقع حصول صراع بينه وبين نوريس الذي يتقدم عليه في صدارة ترتيب السائقين بفارق نقطة (62 مقابل 61)، في حين يحتل بياستري المركز الثالث متأخرا بـ 13 نقطة.

وتُقدّم حلبة الصخير التقنية فرصا عدة للتجاوز مقارنة مع جائزة اليابان الكبرى، لكن عامل تآكل الإطارات سيكون حاسما في تحديد هوية الفائز.

في ما يأتي توقيت المراكز العشرة الاولى للفترة الثالثة من التجارب التأهيلية:

1. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.841 دقيقة

2. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.009 د.

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:30.175 د.

4. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:30.213 د.

5. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:30.216 د.

6. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:30.267 د.

7. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.423د.

8. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:30.680 د.

9. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:30.772 د.