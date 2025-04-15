لوس انجليس : أحرز نجم ميلووكي باكس داميان ليلارد "تحسنا ملحوظا" في عملية التعافي من الجلطة الدموية التي تعرض لها سابقا، حيث يستعد فريقه لخوض غمار الدور الاول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بحسب ما أفاد مسؤولون في النادي الثلاثاء.

وفي بيان مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المدير العام لباكس جون هورست إن ليلارد حصل على الضوء الاخضر لتسريع عملية التأهيل، لكن من دون أن يحدد موعد عودة صانع الالعاب الذي شارك تسع مرات في مباراة "كل النجوم".

وقال هورست "أظهرت الفحوصات الاخيرة التي قام بها داميان بأن إصابته قد تحسنت بشكل ملحوظ وهو ما سيسمح له بالعودة بأمان الى نشاط كرة السلة".

وتابع "تبقى صحة داميان أولويتنا الاولى. لقد اعتمدنا إجراءات صارمة وسوف نستمر في ذلك. نحن مسرورون بالاخبار الايجابية حول تحسن داميان".

ويستهل ميلووكي مشواره في الادوار النهائية بمواجهة انديانا بايسرز السبت.

وكانت شبكة "إي أس بي أن" قد أفادت الثلاثاء بأن ليلارد لن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الاولى من أصل سبع ممكنة.

ولم يشارك ليلارد (34 عاما) منذ تشخيص إصابته بجلطة وريدية عميقة في ربلة ساقه اليمنى وخاض مباراته الأخيرة في 18 آذار/مارس.