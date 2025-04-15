لندن : يغيب مدرب نيوكاسل الانكليزي لكرة القدم إيدي هاو عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري الممتاز بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي.

شاهد هاو فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 4 1 في المرحلة الـ 32 الأحد من سريره في المستشفى بعد دخوله إليه الجمعة عقب شعوره بتوعك صحي لعدة أيام.

وأعلن نيوكاسل أن مدربه البالغ 47 عاما سيغيب أيضا عن مباراة الأربعاء على أرضه أمام كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين ورحلة السبت إلى أستون فيلا في المرحلة الـ 33، حيث من المقرر أن يُشرف المساعدان جايسون تيندال وغرايم جونز على الفريق في غيابه.

وأضاف "يعلن نيوكاسل يونايتد أن إيدي هاو يتعافى في المستشفى بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي".

وتابع "يواصل النادي تقديم أطيب تمنياته ودعمه لإدي وعائلته في رحلة تعافيه".

وكان هاو أعاد نيوكاسل إلى الألقاب الغائب عنها منذ 1969 بفوزه بكأس الرابطة على حساب ليفربول 2 0 على ملعب ويمبلي في 16 آذار/مارس.

وقدّم هاو الذي هنأ نيوكاسل بعد الفوز الرائع على يونايتد والذي أعاده إلى المراكز الأربعة الأولى، شكره على رسائل الدعم التي تلقاها، قائلا "شكرا جزيلا لجميع من تواصل مع نيوكاسل يونايتد وعائلة كرة القدم على رسائلكم وتمنياتكم الطيبة. لقد كانت لها بالغ الأثر في نفسي وفي عائلتي".