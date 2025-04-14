برشلونة : ردّ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا على منتقديه الإثنين، بعد فوزه بلقب دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك قبل خوضه دورة برشلونة حيث يطمح لتحقيق لقبه الثالث فيها.

ويستعد ألكاراس (21 عاما) للدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، لكنه عانى من بعض التذبذب في المستوى هذا العام، بما في ذلك خروجه المبكر من دورة ميامي في آذار/مارس الماضي.

ويواصل الإسباني المتوج بأربعة ألقاب غراند سلام، تحضيراته على الملاعب الترابية هذا الأسبوع في برشلونة.

قال للصحافيين في العاصمة الكاتالونية "صحيح أن هناك نتائج ربما لم تكن كافية للبعض، حتى بالنسبة لي".

واستطرد "لقد وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها الخسارة مجرد لا شيء، بل أصبحت جزءا من عملية التعلم، ويجب علينا التقدم إلى الأمام".

وتابع "من السهل أن يتحدث الناس مجانا، فعندما لا تتحقق التوقعات، يصبح من السهل جدا أن يتكلموا، هذا ما يمكنني قوله".

ويواجه ألكاراس الأميركي إيثان كوين في دور الـ32 الثلاثاء في برشلونة، حيث يسعى لتحسين مستواه.

قال "أستطيع أن أقول إنني اكتسبت الكثير من الثقة في مونتي كارلو، بصراحة لم أكن أتوقع الفوز بذلك اللقب، بل كنت أهدف لاكتساب الإيقاع وخوض المباريات وقضاء المزيد من الوقت على الملاعب الترابية"، مشيرا إلى أنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته.

وأضاف ألكاراس الذي رفع رصيده من ألقاب ماسترز الألف إلى ستة "لا أعتقد أنني ألعب في أفضل مستوى لي، لقد قدمت مستويات أفضل في بعض مراحل هذا العام. لعبت مباريات أفضل من تلك التي لعبتها في مونتي كارلو. الفوز شيء، والشعور بأنك لعبت جيدا شيء آخر".

وأكمل "والحقيقة أنني أعتقد أنني أقدم موسما جيدا، ربما الشهر الأخير لم يكن الأفضل، لكن بشكل عام أنا أعيش موسما جيدا".

ويُعد الإسباني رافايل نادال، المثل الأعلى لألكاراس، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دورة برشلونة بـ12 لقبا.

كان نادال أعلن اعتزاله كرة المضرب خلال كأس ديفيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن ألكاراس عبّر عن تفاؤله بمستقبل اللعبة.

قال "أعتقد أن كرة المضرب تعيش فترة جيدة جدا حاليا، من حيث وجود العديد من اللاعبين الشباب القادرين على الفوز بالألقاب الكبرى والمنافسة على أشياء عظيمة".