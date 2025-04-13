روما : عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات واستعاد المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم أتالانتا المواجهة في الشوط الأول بهدفي ماتيو ريتيغي (3) والكرواتي ماريو باسيليتش (21)، وعاد إلى المركز الثالث الذي خسره لساعات لمصلحة يوفنتوس الفائز على ليتشي 2 1 السبت.

ورفع فريق المدرب المخضرم جان بييرو غاسبيريني بفوزه الأول بعد ثلاث خسارات، رصيده إلى 61 نقطة، بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي يلعب مع ضيفه إمبولي الإثنين في ختام المرحلة، كما نقطتين عن يوفنتوس الذي استفاد من خسارة بولونيا وانتزع منه المركز الرابع.

وفك أتالانتا صيامه عن التهديف بعدما فشل بهز الشباك في آخر ثلاث مباريات، كما أنه سجل للمرة الأولى على أرضه في الدوري منذ شباط/فبراير.

في المقابل، تجمد رصيد بولونيا بأول خسارة له بعد سبع مباريات في الدوري والكأس حقق فيها ستة انتصارات، عند 57 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.

وبكّر أتالانتا بالتسجيل من هجمة منظمة وصلت إلى راوول بيلانوفا في الجهة اليمنى، لعبها عرضية نحو ريتيغي الذي تابعها في الشباك (3).

بهذا الهدف السادس والعشرين في مختلف المسابقات، عزز ريتيغي صدارته لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 23 هدفا، بفارق ستة أهداف عن ملاحقه مويس كين مهاجم فيورنتينا.

ولعب ريتيغي دور الممرر الحاسم في الهدف الثاني حين لعب عرضية طويلة وصلت إلى باسيليتش غير المراقب الذي لعبها إلى الشباك وسط متابعة الحارس فيديريكو رافاليا الكرة من دون أن يتحرك (21).

لكن فريق غاسبيريني خسر خدمات مدافعه البوسني سيد كولاشيناتش بسبب إصابة في الركبة أجبرته على الخروج من أرض الملعب (45).

وقال المهاجم الكرواتي لأتالانتا ماريو باشاليتش: "أنا سعيد لأنه لم نفز هنا منذ بضعة أشهر، علينا أن نجعل مبارياتنا على أرضنا ذات قيمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم".

وأضاف "التسجيل المباشر ساعدنا كثيرًا لأنه منحنا حرية أكبر في اللعب".

وفشل لاتسيو في استغلال خسارة بولونيا للارتقاء الى المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل امام جاره روما 1 1 في دربي العاصمة.

وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الدولي أليسيو رومانيولي برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 47، لكن روما نجح في إدراك التعادل بواسطة لاعب وسطه الأرجنتيني ماتياس سوليه بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل المرمى (69).

ورفع لاتسيو رصيده الى 56 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف روما السابع.

واندلعت اشتباكات قبل انطلاق المباراة في الأحياء المحيطة بالملعب الأولمبي بين الشرطة ومئات المشجعين من كلا الناديين الذين كانوا يحاولون دخول المناطق المخصصة لجماهير الفريق المنافس.

وتصدت الشرطة للمشجعين الألتراس الذين كان بعضهم مسلحًا بقضبان حديدية ومطارق، باستخدام خراطيم المياه.

وأفاد مصدر نقابي أن 13 شرطيا أصيبوا، خصوصا في أرجلهم، جراء رشقهم بالحجارة.

وتعادل أيضا فيرونا مع جنوى 0 0، وفيورنتينا مع بارما بالنتيجة ذاتها.