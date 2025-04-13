برلين : عزز أينتراخت فرانكفورت حظوظه في بطاقة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما أكرم وفادة ضيفه هايدنهايم بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي جان ماتيو باهويا (10) وروبين كوخ (42) والفرنسي الآخر أوغو إيكيتيكي (71) الاهداف الثلاثة لفرانكفورت الذي عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام لايبزيغ الرابع وخمس نقاط امام ماينتس الخامس قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

وفرض إيكيتيكي نفسه نجما للمباراة بمساهمته في الهدفين الاول عندما مرر كرة الى الدولي الجزائري فارس شايبي ومنه الى باهويا الذي افتتح التسجيل، والثاني عندما مرر كرة الى كوخ الذي أنهاها بتسديدة قوية زاحفة داخل المرمى رافعا رصيده الى تسع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

وسجل إيكيتيكي، البالغ من العمر 22 عاما، الثالث رافعا رصيده الى 14 هدفا في الدوري بفارق هدف واحد خلف زميله السابق في الفريق الدولي المصري عمر مرموش المنتقل الى مانشستر سيتي الانكليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد فرانكفورت جاهزيته لاستضافة توتنهام الانكليزي الخميس المقبل في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما عاد بتعادل ثمين ذهابا من لندن (1 1).

في المقابل، تركت الهزيمة هايدنهايم المتواضع في منطقة الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.

وفي مباراة ثانية، سجل المهاجم الدولي الاسكتلندي أوليفر بوركي ثنائية وقاد فريقه فيردر بريمن الى قلب الطاولة على مضيفه شتوتغارت المنقوص وتحقيق فوز ثمين 2 1.

وسجل بوركي ثنائيته في الدقيقتين 32 و90 بعدما تقدم شتوتغارت بهدف لمدافعه السويسري ليونيداس ستيرجيو (19).

ولعب شتوتغارت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 اثر طرد مهاجمه وبريمن السابق الدولي فولتماد لتلقيه إنذارين في مدى 16 دقيقة.

ورفع بوركي الذي خاض 13 مباراة دولية مع اسكتلندا منذ ظهوره الأول في عام 2016، رصيده الى ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له مع بريمن.

وهذه هي الخسارة الخامسة على التوالي لشتوتغارت، وصيف بطل الموسم الماضي، على أرضه، فتراجع الى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا.

وتأهل شتوتغارت إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وسيتأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بغض النظر عن مركزه في الدوري إذا فاز على أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة في برلين في 24 أيار/مايو المقبل.