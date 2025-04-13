الصخير : أحرز سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة الصخير.

وتقدم بياستري الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم بعد الأول في جائزة الصين الكبرى، على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل وزميله في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

كما هو الفوز الرابع للسائق الاسترالي في موسمه الثالث في بطولة العالم وقاد فريقه ماكلارين الى الفوز للمرة الاولى على حلبة البحرين منذ دخوله روزنامة بطولة العالم عام 2004.

وقال بياستري الذي انطلق من المركز الأول "أنا سعيد جدا بهذا الفوز، كانت نهاية أسبوع رائعة والامور سارت على احسن ما يرام"، مضيفا "سعيد جدا بالفوز على حلبة البحرين لان ماكلارين مملوكة للبريطانيين والبحرينيين، خضت السباق باريحية كبيرة وأنجزنا مهمتنا على احسن ما يرام والان يجب ان نفكر في السباق القادم نهاية الاسبوع المقبل" في اشارة الى جائزة السعودية الكبرى.

واستعاد بياستري المركز الثاني في بطولة العالم من سائق ريد بول بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل سادسا في سباق اليوم.

ويتخلف بياستري بفارق ثلاث نقاط فقط عن زميله نوريس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إنهاء السباق في المركز الثاني بعدما ضغط بقوة على راسل في اللفات الاخيرة ودفع الاخير الى استخدام نظام "دي آر إس" المتعلق بتخفيف جر الهواء عبر الجانح الخلفي العلوي، رغم أنه لم يكن مسموحا له بذلك ما دفع المراقبين الى فتح تحقيق أكدوا أن نتيجته ستعلن عقب السباق.

وحرم راسل ماكلارين من الثنائية الثالثة هذا الموسم بعد أستراليا والصين.

وقال راسل "لقد واجهت صعوبة في إبقاء لاندو خلفي، ولو كانت هناك لفة أخرى أعتقد أنه كان سيتجاوزني. كنت متحكما في الامور ولكن تعرضت لبعض المشاكل الميكانيكية ولم استطع التحكم في المقود بطريقة سلسلة وانا سعيد بمركزي في السباق".

وأضاف "بالنسبة لنا، هذه هي منصة التتويج الثالثة في أربعة سباقات، إنه أمر رائع ويمنحنا الثقة للمستقبل".