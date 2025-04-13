الدوحة : أحرز دراج دوكاتي الاسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، المركز الأول في سباق جائزة قطر الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي الاحد على حلبة لوسيل.

وتفوق ماركيس على مواطنه مافريك فينياليس (كاي تي أم تيك3) في حين جاء الايطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) الذي انطلق من المركز الحادي عشر، في المرتبة الثالثة.

اما الخاسر الاكبر فكان أليكس، شقيق ماركيس الاصغر الذي حل سابعا علما بأنه تسبب باصطدامين خلال السباق احدهما مع شقيقه في بدايته.

والفوز هو الثالث لماركيس في اربعة سباقات هذا الموسم فاستعاد صدارة بطولة العالم بعدما رفع رصيده الى 123 نقطة بفارق 18 نقطة امام شقيقه الذي كان انتزعها بفارق نقطة واحدة عندما استغل انسحابه في الجولة الثالثة في أوستن، وبقي بانيانا ثالثا لكنه قلص الفارق عن اليكس الى 12 نقطة.

وخاض مارك السباق متعطشا للانتقام بعد سقوطه في جائزة الأميركيتين الكبرى في أوستن (الولايات المتحدة) في نهاية الشهر الماضي، عندما كان في طريقه الى الفوز الثالث تواليا.

وكان مارك احرز سباق السبرينت ايضا على حلبة لوسيل السبت، وهو الرابع تواليا له هذا الموسم.

واصطدم اليكس الذي انطلق من المركز الاول بشقيقه مارك على احد المنعطفات في اللفة الثانية، فنجح الايطالي فرانكو مويبيلدي في انتزاع المركز الاول منه ثم تخطاه فينياليس قبل ان ينجح مارك ماركيس في تخطي مواطنه قبل سبع لفات من نهاية السباق في طريقه الى تحقيق الفوز.

وقال ماركيس للصحافيين "قلت لكم بأني سأحافظ على اطارات دراجتي. لهذا السبب كنت هادئا في القسم الاول من السباق، وعندما بدأ بانيانا يضغط علي قلت في نفسي يجب ان ابدأ في التنافس".

وعاد الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) حامل لقب بطولة العالم العام الماضي بعدما غاب عن الجولات الثلاث الأولى هذا الموسم بسبب اصابة في يده اليسرى، وخرج من السباق قبل 8 لفات على النهاية اثر خروج دراجاته عن مسار الحلبة.

واصيب مارتين خلال تجارب ما قبل الموسم في مدينة سيبانغ الماليزية وأجرى عملية جراحة في شباط/فبراير، ثم تعرض لسقطة جديدة واحتاج مجددا إلى جراحة في يده اليسرى في نهاية الشهر ذاته قبل الجولة الافتتاحية في تايلاند.

وبعد غيابه عن السباقات الثلاثة الأولى، باتت فرص الدراج الإسباني للاحتفاظ بلقبه ضئيلة.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 41:29.186 دقيقة

2. مافريك فينياليس (إسبانيا/ريد بول غازغاز تيك3) بفارق 1.800 ثانية

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 4.535 ثانية

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 6.495 ثانية

5. يوهان زاركو (فرنسا/أل سي آر هوندا) بفارق 6.668 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 123 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 105

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 93

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 75