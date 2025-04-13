روما : ضمن ساسوولو بقيادة مدربه المدافع الدولي السابق فابيو غروسو العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد غياب دام عاما في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية.

مع تبقي خمس مباريات في دوري الدرجة الثانية، جمع نادي إيميليا رومانيا، الفائز على مودينا 3 1 السبت، 75 نقطة ويتقدم بفارق 16 نقطة عن لا سبيتسيا الثالث (59 نقطة) والذي تعادل مع مانتوي (2 2) الأحد.

ويتولى غروسو تدريب ساسوولو الذي أنهى موسم 2023 2024 في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الـ"سيري أ"، منذ حزيران/يونيو 2024، بعد فترة مضطربة استمرت ثلاثة أشهر مع أولمبيك ليون الفرنسي (أيلول/سبتمبر تشرين الثاني/نوفمبر 2023).

حقق خلال فترته القصيرة في الدوري الفرنسي فوزا واحدا فقط في سبع مباريات وإصابة خطيرة في الوجه عندما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة على الطريق إلى ملعب فيلودروم في مرسيليا.

تحت قيادة بطل العالم 2006، حقق فريق نيروفيردي، المتصدر منذ المرحلة الرابعة عشرة، 23 فوزاً من أصل 33 مباراة في الدوري، مقابل أربع هزائم فقط.

ويملك فريق بيزا ثاني الترتيب والذي يشرف على تدريبه مهاجم ميلان السابق فيليبو إنزاغي، حظوظا كبيرة لحجز البطاقة الثانية الى الدرجة الاولى كونه يتقدم بفارق سبع نقاط على لا سبيتسيا.

وتحسم البطاقة الثالثة الاخيرة المؤهلة الى الدرجة الاولى بمباريات فاصلة بين ستة فرق من المركز الثالث الى الثامن عقب نهاية الموسم.